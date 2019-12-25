"Сделай так, чтобы родной папа полюбил меня": 10 трогательных писем Деду Морозу

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Фото © Instagram / irina358irina, valentina_ulyankina

Скоро Новый год, и послания Дедушке Морозу в Великий Устюг летят со всех уголков нашей страны. Так, в этом году 300 детишек и взрослых из Челябинска написали главному волшебнику самое длинное письмо в истории — 112 метров 66 сантиметров. Но ребята пишут письма необычные не только по форме, но и по содержанию. Среди просьб ниже не столько игрушки и гаджеты, сколько желания, которые трогают до глубины души.

Новый год — время подумать не только о себе, но и о близких. Так, ребята просили, чтобы Дедушка Мороз позаботился об их родных. А девочка Алиса пожелала, чтобы волшебник принёс подарки не ей, а сиротам.

<p>Фото © Pikabu /<a href="https://pikabu.ru/@geniyk" target="_blank"> geniyk</a></p>

Дедушка Мороз, моё самое заветное желание — чтоб выздоровела моя сестрёнка. У неё рак, и они с мамой в Москве, мы по ним очень скучаем…

Шестиклассник из сельской школы Шумихинского района

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/elena.radjabova/" target="_blank">elena.radjabova</a></p>

Самые простые просьбы оказывались самыми милыми. Младший братишка попросил, чтобы сестра долетела удачно. Маленькая девочка пожелала себе героиню сказок птичку-невеличку, мальчик ошарашил родителей мыслями о том, чтобы завести скорпиона. А ещё один малыш вместо гаджетов мечтает об обычной книге.

Дети писали письма Деду Морозу в школе, и вот что написал мой брат: *реву*

kkkikirikkki

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/kkkikirikkki" target="_blank">kkkikirikkki</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valentina_ulyankina/" target="_blank">valentina_ulyankina</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/irina358irina/" target="_blank">irina358irina</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/d_ryzhik/" target="_blank">d_ryzhik</a></p>

Но были также письма, которые трогали до глубины души и переворачивали всё внутри. Так, шестилетний мальчик из Узбекистана, который сильно обгорел при пожаре в младенческом возрасте, попросил у Деда Мороза новое лицо. Олег из Набережных Челнов — чтобы его "никудышный папа" наконец обратил на него внимание. А для школьника Артура из Красноярского края самым большим подарком стало бы возвращение домой.

Я сгорел, когда был маленьким, у меня нет ушей и волос. <...> Я хочу стать как другие дети. Мне часто больно, но я не плачу. Дед Мороз, подари мне лицо, я никогда не буду плакать

Бахтиер

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2292484890826728&set=a.696960580379175&type=3&theater" target="_blank">Ольга Рябева</a></p>

Больше всего на свете я хотел бы получить в подарок внимание и любовь ко мне моего родного папы, чтобы он хотя бы один раз в неделю встречался со мной. Только я и он

Олег

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dk_energetikch" target="_blank"><ins>Дворец культуры &#34;Энергетик&#34; г. Набережные Челны</ins></a></p>

Здравствуй, Дедушка Мороз. С Новым годом тебя! На этот Новый год я хочу уехать домой и хорошего Нового года. А из подарков я ничего не хочу

Артур, живший в Центре семьи, пока мама лечилась от рака

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