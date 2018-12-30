Главное — улыбка. Что Валерий Сюткин попросил у Деда Мороза

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Главное — улыбка. Что Валерий Сюткин попросил у Деда Мороза

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Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лайф запускает новогодний проект "Письмо Деду Морозу". Известный певец Валерий Сюткин попросил у новогоднего волшебника побольше улыбок. У самого исполнителя на предстоящий 2019-й большие творческие планы.

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Автор:
НХ
Наталья Хомякова
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