Важно понимание. Что Стас Ярушин попросил у Деда Мороза

Читайте также

Важно понимание. Что Стас Ярушин попросил у Деда Мороза

191

Коллаж © L!FE Фото: © vk.com/yarushinstanislav 

Life.ru запускает новогодний проект "Письмо Деду Морозу". Известный российский актёр Станислав Ярушин попросил у новогоднего волшебника понимания культуры для людей. А для себя — реализовать все поставленные на 2019-й задачи.

<p></p>

Автор:
КР
Карина Романова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×