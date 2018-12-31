Здоровья всем. Что попросила Мария Кожевникова у Деда Мороза

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Здоровья всем. Что попросила Мария Кожевникова у Деда Мороза

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Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лайф запускает новогодний проект "Письмо Деду Морозу". Мария Кожевникова хотела бы вернуться к актёрской профессии в новом году.

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Автор:
КР
Карина Романова
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