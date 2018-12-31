Почему мы такие жадные? О чём финалист "Битвы экстрасенсов" попросил Деда Мороза

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Почему мы такие жадные? О чём финалист "Битвы экстрасенсов" попросил Деда Мороза

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Коллаж © L!FE Фото: © vk.com/Анатолий Леденев

Life.ru запускает новогодний проект "Письмо Деду Морозу". Один из самых известных участников за всю историю "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв заявил, что хочет выиграть миллиард. А ещё купить автобус.

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Автор:
ОС
Ольга Соломатина
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