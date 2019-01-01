Весь мир — театр. Что Митя Фомин попросил у Деда Мороза

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Весь мир — театр. Что Митя Фомин попросил у Деда Мороза

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Коллаж © L!FE Фото: © vk.com/mitya_fomin

Лайф запускает новогодний проект "Письмо Деду Морозу". Певец Митя Фомин рассказал о своих успехах на сцене и попросил у новогоднего волшебника помочь с очередным хитом.

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Автор:
КР
Карина Романова
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