Терпения и денег. Что попросила у Деда Мороза певица Ирина Салтыкова

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Терпения и денег. Что попросила у Деда Мороза певица Ирина Салтыкова

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Коллаж © L!FE Фото: © instagram.com/irinasaltykova_official

Российская певица, секс-символ 90-х, а теперь ещё и продюсер, Ирина Салтыкова присоединилась к проекту Лайфа "Письма Деду Морозу". Она приоткрыла нам тайну, чего же попросит под бой курантов. Оказалось, того же, что и все.

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Автор:
ОГ
Ольга Годуненко
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