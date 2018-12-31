Не болтай! О чём попросил Деда Мороза депутат Милонов

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Не болтай! О чём попросил Деда Мороза депутат Милонов

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Коллаж: © L!FE Фото: © vk.com/Виталий Милонов

Специально для Лайфа Виталий Милонов рассказал о своих новогодних мечтах. Важный лайфхак от депутата: самое сокровенное лучше оставить в тайне, иначе не сбудется.

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Автор:
ОГ
Ольга Годуненко
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