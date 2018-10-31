В Питере из магазина украли картонную Бузову, и вора теперь все благодарят

Пользователь "Твиттера" с ником Хянинен украл ростовое фото Ольги Бузовой в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Этим достижением парень похвастался на своей странице, и пост моментально стал вирусным.

На сегодняшний день исходный пост собрал больше тысячи репостов и пятнадцать тысяч лайков.

В комментариях сразу же появилось целых два "официальных представителя магазина". Один из них поблагодарил парня, второй же порекомендовал не искать лёгких путей.

А чуть позже появилась и видеозапись дерзкого похищения звезды.

Впрочем, нет никакой уверенности, что на кадрах именно Хянинен — ведь идея украсть Бузову пришла в голову не только ему.