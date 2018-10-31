В Питере из магазина украли картонную Бузову, и вора теперь все благодарят

На сегодняшний день исходный пост собрал больше тысячи репостов и пятнадцать тысяч лайков.
В комментариях сразу же появилось целых два "официальных представителя магазина". Один из них поблагодарил парня, второй же порекомендовал не искать лёгких путей.
А чуть позже появилась и видеозапись дерзкого похищения звезды.
Впрочем, нет никакой уверенности, что на кадрах именно Хянинен — ведь идея украсть Бузову пришла в голову не только ему.
Я не знаю, зачем я это сделал
@Black_oil_world
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