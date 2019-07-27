После 220 неудачных свиданий модель решила, что лучше она выйдет замуж за пса

Бывшая модель Элизабет Хоад разочаровалась в мужчинах после сотен неудачных свиданий и теперь собирается "выйти замуж" за своего пса.

Её зовут Элизабет, а его — Логан. Она бывшая модель, а он — золотистый ретривер. И ничто не может помешать их счастью. Девушка решила, что пора перестать тратить своё время на мужчин, и сделала ставку на единственного, кто достоин быть её мужем. А отказать он всё равно не смог бы.

С мужчинами покончено. У меня было 220 свиданий за восемь лет с шести сайтов знакомств, и каждое было катастрофой. Я подумала, что было бы неплохо вместо этого "выйти замуж" за Логана. Элизабет Хоад

"Свадьба" пройдёт 2 августа. Элизабет наденет обручальное кольцо, а Логан — золотой браслет, цилиндр, жилет и галстук-бабочку, как настоящий жених. Шаферами будут приятели пса — лайки Аякс и Бэар, сообщает The Sun. Помимо них на свадьбе будет присутствовать ещё 20 человек. А после торжества Элизабет с Логаном проведут медовый месяц в отеле, где разрешено проживание с собаками.

Он всегда будет со мной, и мы любим друг друга. Некоторые могут подумать, что я сумасшедшая, ну и пусть думают. Просто это мой способ сказать, что мы будем вместе навсегда Элизабет Хоад

Элизабет осталось только убедить священника в местной католической церкви благословить её союз с псом.

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