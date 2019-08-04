Что делают домашние питомцы, пока никто не видит: 7 записей с камер наблюдения

Попытки задушить своего хозяина, просмотр телевизора — вот чем занимаются наши питомцы, когда мы не обращаем на них внимание. В этой подборке собрали несколько смешных моментов с домашними животными, снятые на камеры видеонаблюдения.

Новая теория заговора: на самом деле кошки с собаками только притворяются врагами, но стоит им оказаться наедине...

Мне было тяжело дышать во время сна, и тогда я установил камеру Stluis_htx

Кажется, за нами ведётся слежка!

Немного счастья, чтобы сделать ваш день немного лучше... Стелла смотрит телевизор, когда дома одна Undefined

Собаки тоже могут быть королевами драмы — стоит лишиться любимой игрушки

Просто наслаждается тёплым летним ветерком Baloo.dle

Здравствуйте, меня зовут Никита, я из компании "Орифлейм"

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце