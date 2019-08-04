Что делают домашние питомцы, пока никто не видит: 7 записей с камер наблюдения

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Фото © "Твиттер"/stluis_htx

Попытки задушить своего хозяина, просмотр телевизора — вот чем занимаются наши питомцы, когда мы не обращаем на них внимание. В этой подборке собрали несколько смешных моментов с домашними животными, снятые на камеры видеонаблюдения.

Новая теория заговора: на самом деле кошки с собаками только притворяются врагами, но стоит им оказаться наедине...

Мне было тяжело дышать во время сна, и тогда я установил камеру

Stluis_htx

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/stluis_htx/status/1153105125831061504" target="_blank">stluis_htx</a></p>

Кажется, за нами ведётся слежка!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/6wjux5/binx_is_intrigued_by_the_new_security_camera/" target="_blank">harland328</a></p>

Немного счастья, чтобы сделать ваш день немного лучше... Стелла смотрит телевизор, когда дома одна

Undefined

Собаки тоже могут быть королевами драмы — стоит лишиться любимой игрушки

Просто наслаждается тёплым летним ветерком

Baloo.dle

Здравствуйте, меня зовут Никита, я из компании "Орифлейм"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/87jla6/my_friend_has_installed_a_camera_to_check_on_her/" target="_blank">szaffi</a></p>

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце

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