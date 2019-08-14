Смертельно опасные любимцы. Чем можно заразиться от домашнего питомца

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Кажется, что заболеть экзотической болезнью или подхватить вирус можно лишь в экзотических странах или в период эпидемии ОРЗ. На самом деле опасность ближе, чем мы думаем. И любимые котейки и собаки являются разносчиками заболеваний. Каких — смотрите в карточках.

Сальмонеллёз

Очень неприятная болезнь, которая отправит вас на пару недель в больницу. Главными её переносчиками являются черепахи и попугаи

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Токсоплазмоз

Заболевание, которое может привести к повреждению мозга. Переносят кошки. Подхватить его можно, например, очищая туалет питомца

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Хламидиоз

Это венерическое заболевание можно подхватить от домашней кошки. Хозяева иногда целуют питомцев — зря, так болезнь и передаётся

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Стригущий лишай

Поверье, что лишаем от собак и кошек заразиться нельзя, — заблуждение. Если ваш питомец оплешивел, знайте — вы на очереди

Фото © Shutterstock

Круглые черви

Паразитов подхватывают кошки, часто гуляющие на улице. Глисты легко переходят к людям. В год ими заболевают до 10 тысяч детей

Фото © Flickr/NIAID

Лептоспироз

Инфекция, разрушающая печень. Передают собаки. Например, пёс попил из лужи, заболел, потом лизнул вашу руку. Всё — вы заражены

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Золотистый стафилококк

Паразит повреждает мочеполовую систему или лёгкие. Обнаружить у кошки, собаки сложно. Лучше не позволять питомцам спать в постели

Фото © Shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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