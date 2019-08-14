Смертельно опасные любимцы. Чем можно заразиться от домашнего питомца

Кажется, что заболеть экзотической болезнью или подхватить вирус можно лишь в экзотических странах или в период эпидемии ОРЗ. На самом деле опасность ближе, чем мы думаем. И любимые котейки и собаки являются разносчиками заболеваний. Каких — смотрите в карточках.

Сальмонеллёз Очень неприятная болезнь, которая отправит вас на пару недель в больницу. Главными её переносчиками являются черепахи и попугаи Фото © Shutterstock Токсоплазмоз Заболевание, которое может привести к повреждению мозга. Переносят кошки. Подхватить его можно, например, очищая туалет питомца Фото © Flickr/Yale Rosen Хламидиоз Это венерическое заболевание можно подхватить от домашней кошки. Хозяева иногда целуют питомцев — зря, так болезнь и передаётся Фото © Shutterstock Стригущий лишай Поверье, что лишаем от собак и кошек заразиться нельзя, — заблуждение. Если ваш питомец оплешивел, знайте — вы на очереди Фото © Shutterstock Круглые черви Паразитов подхватывают кошки, часто гуляющие на улице. Глисты легко переходят к людям. В год ими заболевают до 10 тысяч детей Фото © Flickr/NIAID Лептоспироз Инфекция, разрушающая печень. Передают собаки. Например, пёс попил из лужи, заболел, потом лизнул вашу руку. Всё — вы заражены Фото © Shutterstock Золотистый стафилококк Паразит повреждает мочеполовую систему или лёгкие. Обнаружить у кошки, собаки сложно. Лучше не позволять питомцам спать в постели Фото © Shutterstock