Смертельно опасные любимцы. Чем можно заразиться от домашнего питомца

Сальмонеллёз
Очень неприятная болезнь, которая отправит вас на пару недель в больницу. Главными её переносчиками являются черепахи и попугаи
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Токсоплазмоз
Заболевание, которое может привести к повреждению мозга. Переносят кошки. Подхватить его можно, например, очищая туалет питомца
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Хламидиоз
Это венерическое заболевание можно подхватить от домашней кошки. Хозяева иногда целуют питомцев — зря, так болезнь и передаётся
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Стригущий лишай
Поверье, что лишаем от собак и кошек заразиться нельзя, — заблуждение. Если ваш питомец оплешивел, знайте — вы на очереди
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Круглые черви
Паразитов подхватывают кошки, часто гуляющие на улице. Глисты легко переходят к людям. В год ими заболевают до 10 тысяч детей
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Лептоспироз
Инфекция, разрушающая печень. Передают собаки. Например, пёс попил из лужи, заболел, потом лизнул вашу руку. Всё — вы заражены
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Золотистый стафилококк
Паразит повреждает мочеполовую систему или лёгкие. Обнаружить у кошки, собаки сложно. Лучше не позволять питомцам спать в постели
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