Старик, прошедший войну во Вьетнаме, перед смертью попросил обнять любимого пса

Ветеран войны во Вьетнаме Джон Винсент из США, зная, что ему осталось недолго, попросил встречи с его любимым псом. Чтобы исполнить заветное желание дедушки, питомца специально привезли в хоспис.

У 69-летнего Джона совсем нет семьи, поэтому, когда он попал в хоспис, оставить своего пса Патча ему было не с кем. Питомца пришлось отдать в альбукеркский приют для животных. Вот только у старика было заветное желание. Понимая, что времени у него осталось не так много, он хотел в последний раз встретиться со своей собакой. И эту просьбу, конечно, выполнили.

Мы сразу же согласились. Подумали, что должны сделать всё возможное, чтобы исполнить его желание. Приняли это решение так же быстро, как и привезли Патча Дэнни Неварез, директор по защите животных

Albuquerque Journal пишет, что раньше ветеран морской пехоты США брал с собой Патча везде — даже когда катался на "харлее". У пса даже были свои крошечные очки для таких поездок.

Служба защиты животных опубликовала фотографии воссоединения старых друзей на своей странице в "Фейсбуке". Пост вызвал бурную реакцию пользователей. Представители приюта, в котором сейчас живет Патч, сообщили, что пёс уже нашёл нового хозяина и скоро будет жить у него, пишет Fox News.

В эту собаку выстрелили 17 раз, но она выжила и теперь помогает людям на терапии