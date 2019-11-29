Отец потерял хомяка дочки, и вот самые смешные СМС, которые он в панике писал ей

Каждый, у кого когда-либо был домашний питомец, знает, какая это ответственность. Поэтому неудивительно, что папа Стеф Верман так испугался, когда потерял хомяка дочери.

В "Твиттере" недавно стал популярен пост, в котором stephyj725 рассказала смешную историю пропажи её хомяка Честера. Конечно, в самой ситуации ничего забавного нет, но такого не скажешь о реакции её папы.

Дело в том, что Стэф поступила в университет в Бостоне и оставила своего питомца под покровительство отца. И когда на днях Честер исчез из клетки, ответственный за его сохранность впал в панику.

Спустя целый день поисков 53-летний Дэниэл всё-таки нашёл Честера. Счастью не было предела. Папа признался, что это был его самый стрессовый день с тех пор, как он сдавал экзамен на допуск к юридической практике.

Поначалу мне этот хомяк не особо был интересен, потому что, знаете, я вырос с немецкими овчарками. Когда я впервые увидел Честера, я подумал, что это мышь. Но потом я привязался к нему. Даже больше. Ведь я заботился о нём ради своей дочери Даниэл Верман

Это был просто кошмар. Я звал его, кричал его кличку. Думал, вдруг он знает своё имя. Искал его всюду с мощным фонариком. Я места себе не находил. Когда потемнело, я заметил, что он бегает по полу. Слава богу, думаю. Увидел его и сразу схватил Даниэл Верман

Сама Стэф описывает папу как серьёзного мужчину, который обычно не очень эмоционален. Как вы понимаете, только пока дело не доходит до животных.

Родители Стэф развелись, и с тех пор девушка очень близка со своим отцом. Эта история лишь укрепила их отношения, пишет Ladbible.

Я всегда знала, что у него большое сердце и он сделает всё для меня. Ситуация это только доказала! Стеф Верман

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце