Новогодние мифы. Диетолог критикует полезные продукты

Человек ест всю свою жизнь и по несколько раз в день, но есть еда, которая нас буквально убивает. И чем больше мы будем избегать таких продуктов, тем меньше проблем со здоровьем нас ждёт в будущем. Они не приведут к гипертоническому кризу или приступу сахарного диабета, но их медленный вред, пожалуй, ещё опаснее, так как человек не придаёт этому должного внимания. При этом часто в общественном сознании именно эти ядовитые продукты считаются полезными и диетическими.

Сказка: Диетический и фитнес-маргарин полезны

Правда: корпорации тратят огромные деньги для продвижения своих продуктов. В Россию везут тысячи тонн пальмового масла самого низкого качества. Продукты, содержащие пальмовое масло, опасны. Температура плавления его ниже температуры тела человека, оно не в состоянии перевариться и усвоиться организмом. Оседая на стенках кишечника, масло блокирует ряд важных процессов, связанных с пищеварением, в результате страдает выработка витаминов и усвоение пищи.

Сказка: Сладости на фруктозе безобиднее обычных пирожных

Сладости на фруктозе продвигают как панацею. Аналог глюкозы, уменьшает нагрузку на поджелудочную железу и борется с лишним весом. С одной стороны, так и есть. Без неё не прожить больным сахарным диабетом. Для здорового человека же преимущества фруктозы превращаются в недостатки. Организму проще получить из фруктозы жир, а не расщеплять его.

Увлечение сладостями на фруктозе может привести к сахарному диабету. Фруктоза усиливает резистентность к инсулину — угнетает его возможность расщеплять сахар. Так что побаловать себя "фруктозными сладостями" можно, но переходить на них на постоянной основе опасно.

Сказка: Обезжиренные молочные продукты лучше, чем содержащие жир

Вместе с жирами из молочных продуктов уходит и вкус. Как производителю сделать так, чтобы обезжиренные молочные продукты стали вкусными? Добавить сахара, ароматизаторов и усилителей вкуса. И это как раз опасно для фигуры. Причина лишнего веса — простые углеводы, то есть сахара, а не жиры, входящие в состав молочных продуктов.

Сахар — кирпичики для жира. А вот молочный жир — нет. Ведь чтобы создать жир из молока, организм должен превратить его сперва в простые углеводы, в глюкозу, а затем из глюкозы построить молекулы жира. Кстати, аналогично со свиным салом, споры вокруг которого не утихают. Молочные жиры важны для организма — они участвуют в синтезе гормонов, обеспечивают кожу, волосы и ногти важными компонентами.

Это только вершина айсберга наших традиционных заблуждений. Рассказ о продуктах, которые на самом деле несут опасность для организма, можно продолжать и продолжать.

Например, садковый лосось, при выращивании которого используют вредные добавки, ускоряющие рост и окрашивающие мясо рыбы. Растительное (подсолнечное) масло, в котором изначально есть генно-модифицированные жиры и трансизомеры искусственного происхождения.

Мюсли, полные сахара и искусственных добавок, растительное молоко, в котором много углеводов, но нет кальция, калия и магния, и даже стопроцентные соки, из которых напрочь убрали клетчатку и которые по содержанию сахара догоняют вредную газировку, — все они могут принести вред вашему организму.

Так что не теряйте бдительности, как говорится, век живи — век учись. И помните, это всё не просто так, человек с каждым годом живёт всё дольше и дольше, и немаловажную роль в этом играет качество продуктов питания и пищевые предпочтения.