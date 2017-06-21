Алёну Ахмадуллину обвиняют в плагиате Ульяны Сергеенко

Дизайнер Алёна Ахмадуллина на днях запустила вторую линию с одеждой по доступным ценам, окрестив её Akhmadullina Dreams. Примечательно, что название бюджетной марки повторяет используемый уже не первый год слоган бренда Ulyana Sergeenko. В одном только "Инстаграме" насчитывается более тысячи публикаций с хештегом #ulyanadreams, однако этот факт не смутил ни саму Ахмадуллину, ни маркетологов её компании.

В своё время Ульяна Сергеенко считалась музой Алёны Ахмадуллиной, заказывая наряды марки Alena Akhmadullina для светских мероприятий. Однако позже пути девушек разошлись. В свете поговаривали, что причиной разлада между ними стало постоянное тиражирование Ахмадуллиной в своих коллекциях узнаваемого и самобытного образа Сергеенко, а также её идей. В 2011 году был создан бренд Ulyana Sergeenko, который стал официальным участником Недели моды Haute Couture в Париже. В числе клиентов марки оказались Мадонна, Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян. Ахмадуллина тем временем ввязалась в публичный конфликт с предыдущим акционером Оксаной Лаврентьевой, обвинявшей её в растрате средств, сотрудничала со стоматологической клиникой и довольствовалась звёздами уровня телеведущей Авроры в первом ряду на своих шоу.

Представители брендов Ulyana Sergeenko и Alena Akhmadullina от комментариев воздержались.