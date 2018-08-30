Житель США снял на видео красную планету, которую скрывают в NASA

По мнению мужчины из Пенсильвании, в NASA скрывают от общественности страшную правду.

Житель Пенсильвании, США, снял в ночном небе нечто необъяснимое, и пользователи Сети в страхе начали писать о грядущем Судном дне. На кадрах видна красная планета, которая находится рядом с Луной, сообщает Daily Star.

Смотрите, вот Луна. И когда я приближаю камеру, то рядом с ней видно красную планету. Это не блики Местный житель

По мнению местных жителей, NASA скрывает правду от общественности и рядом с Луной была заснята планета Нибиру, известная также как Планета Х. Эксперты-конспирологи предсказывают, что в 21-м веке она столкнётся с Землёй и всё человечество погибнет.

После того как видео появилось в Сети, пользователи в страхе начали писать о Судном дне. "Я видел то же самое, оно приближается!" — написал один из них.