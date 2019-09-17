Парень спустил 6 млн, чтобы стать похожим на кумира, и даже мама его не узнаёт

19-летний Оли Лондон из... Лондона, Англия, ложился под нож пластических хирургов 15 раз. На это он потратил целое состояние, и всё ради того, чтобы стать похожим на участника его любимой группы.

Оли обожает корейскую поп-группу BTS. Причём так сильно, что многие бы назвали его увлечение нездоровым. Ему было недостаточно скупленных альбомов и плакатов во всю стену, поэтому его целью стало — выглядеть как солист бой-бенда Джимин.

Чтобы воплотить свою мечту в реальность, Оли перенёс уже 15 пластических операций. Это ему обошлось в приличные 125 тысяч фунтов стерлингов (6 млн рублей).

BTS дебютировала в 2013 году. Я тогда жил в Корее и по телевизору увидел их выступление. Я был просто поражён всеми ими. Я хочу выглядеть в точности как Джимин. Для меня он — совершенство Оли Лондон

Когда Оли вернулся в Англию, он начал делать пластику там, но результатом он доволен не был. Поэтому летом 2019 года он снова поехал в Южную Корею, чтобы провести операцию на лице.

В Корее я в надёжных руках. Я знаю, тут лучшая в мире пластическая хирургия. И у меня лучший врач, который специализируется на контуре лица Оли Лондон

Оли признаётся, его изменения во внешности понимают и принимают не все. Но, несмотря ни на что, поводов расстраиваться парень не видит, ведь он идёт за своей мечтой, и это делает его счастливым.

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