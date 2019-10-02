Жертвы пластических хирургов. 5 операций, закончившихся смертью

Сегодня в столичной клинике после пластической операции умерла женщина. В прошлом году в России закрыли 252 клиники пластической хирургии. Они не соответствовали требованиям безопасности. Но спрос на пластику растёт. Только в Москве, согласно сайту "Продокторов", легально работает 495 хирургов. На деле их больше. И всё больше становится жертв пластических операций. Мы подготовили подборку трагических случаев после пластики.

Октябрь 2019 года

31-летняя Татьяна обратилась в клинику, чтобы откорректировать грудь после кормления ребёнка. После операции пациентке стало плохо — отказало сердце. Татьяну отвезли в больницу, где медики около месяца боролись за её жизнь. Но спасти женщину не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть человека".

Ноябрь 2018 года

Шестого ноября следователи завели дело на врача железноводской клиники. 44-летняя пациентка хотела увеличить грудь. Она была медиком, подошла серьёзно, сдала все анализы. Но ошибку совершил анестезиолог. Он рано перевёл пациентку из реанимации в хирургию. А там бросил её без наблюдения. У женщины остановилось дыхание, случилась гипоксия, а затем наступила смерть мозга. За её здоровье боролись два месяца, но безрезультатно.

Март 2018 года

В Подмосковье 44-летняя женщина сделала себе несложную операцию — блефаропластику. То есть подтяжку век. На следующий день она умерла в палате. У неё оторвался тромб и закупорил кровоток в лёгочной артерии. Возможно, толчком для этого стало хирургическое вмешательство или введённая анестезия. Хотя врачи уверяли, что провели все необходимые исследования и сделали все нужные анализы.

Апрель 2018 года

29-летняя Марина умерла после ринопластики в клинике "Медланж". Она хотела убрать горбинку на носу. На операционном столе её состояние ухудшилось. Женщина впала в кому. Врачи НИИ Склифосовского боролись за её жизнь две недели. Пациентке диагностировали разрыв яичников. Эксперты предположили, что врачи использовали некачественные медпрепараты, что спровоцировало осложнение, которое вызвало смерть.

Июль 2018 года

39-летняя женщина умерла на операционном столе пластического хирурга. Ей должны были сделать пластику половых губ. Сразу после введения ледокоина ей стало плохо. Начало отказывать сердце. Врачи пытались её реанимировать, но это не удалось. Когда в деле начали разбираться следователи, выяснилось, что у клиники "Асклепий мед" не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, не говоря уже о разрешении на пластическую хирургию.

В чём причина?

Эксперты выявляют комплекс причин. Не все клиники закупили необходимое медицинское оборудование. Многие врачи зачастую не имеют достаточной квалификации. А заведение может давать яркую рекламу, но зато работает без лицензии. В подобных клиниках полноценное хирургическое вмешательство воспринимают, как косметологическую процедуру, не осознавая возможных последствий.

Ещё одна причина — в некачественных медикаментах. Владельцы клиник, экономя, покупают дешёвые, часто канцерогенные аналоги препаратов. Много смертей пациентов происходит из-за непереносимости некоторых видов медикаментов, используемых во время процедуры. Например, от молниеносного анафилактического шока. Никто из "медиков" предварительно не спрашивает пациентов о реакции на препараты, а когда человек впадает в кому на операционном столе, то у персонала нет достаточной квалификации, чтобы ему оказать экстренную помощь и спасти от смерти.

Спрос на пластическую хирургию растёт, а чётких правил и ограничений нет. Уследить за огромным рынком сложно.

С похожей проблемой столкнулись власти американского штата Флорида. Туда за дешёвой пластикой едут тысячи людей. После нескольких смертей губернатор оштрафовал и закрыл сотни сомнительных контор. В России могут пойти тем же путём. В июне в Госдуме предлагали составить "белый список" пластических клиник, чтобы пациенты ориентировались в тысячах предложений, каждое из которых может кончиться трагедией.