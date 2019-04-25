Джинни из "Гарри Поттера" неожиданно для всех выросла, показав себя в бикини

В 2015 году звезда "Гарри Поттера" объявила, что завершает актёрскую карьеру и хочет стать режиссёром. Но кроме этого её волнуют вопросы экологии, особенно переработка пластика. Недавно Бонни разработала дизайн двух купальников — и самое удивительное, что сделаны они из пластиковых бутылок.
28-летняя актриса теперь в основном находится по ту сторону камеры, однако на этот раз она выступила в роли модели. Бонни позирует на берегу моря в слитном красном купальнике и раздельном синем бикини в горошек. На создание каждого из них потребовалось одиннадцать пластиковых бутылок.
Бонни считает себя защитницей природы и делает всё, чтобы смягчить последствия чрезмерного использования одноразового пластика в мире. Больше всего от этого страдают океаны — об этом в том числе напоминают её фото на берегу, а также выбор принта для купальников.
Создавая этот узор, я вдохновлялась раковинами морских ежей. Эти животные обладают такой же суровой красотой, как океан.
Бонни Райт
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