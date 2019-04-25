Джинни из "Гарри Поттера" неожиданно для всех выросла, показав себя в бикини

Читайте также

Джинни из "Гарри Поттера" неожиданно для всех выросла, показав себя в бикини

2155

Фото: © Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

28-летняя актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о волшебниках, занялась серьёзными экологическими проблемами.

В 2015 году звезда "Гарри Поттера" объявила, что завершает актёрскую карьеру и хочет стать режиссёром. Но кроме этого её волнуют вопросы экологии, особенно переработка пластика. Недавно Бонни разработала дизайн двух купальников — и самое удивительное, что сделаны они из пластиковых бутылок.

<p>Фото: © <a href="https://www.fairharborclothing.com/collections/bonnie-wright-collection/bonnie-wright" target="_blank">fairharborclothing.com</a></p>

28-летняя актриса теперь в основном находится по ту сторону камеры, однако на этот раз она выступила в роли модели. Бонни позирует на берегу моря в слитном красном купальнике и раздельном синем бикини в горошек. На создание каждого из них потребовалось одиннадцать пластиковых бутылок.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thisisbwright/" target="_blank">thisisbwright</a></p>

Бонни считает себя защитницей природы и делает всё, чтобы смягчить последствия чрезмерного использования одноразового пластика в мире. Больше всего от этого страдают океаны — об этом в том числе напоминают её фото на берегу, а также выбор принта для купальников.

Создавая этот узор, я вдохновлялась раковинами морских ежей. Эти животные обладают такой же суровой красотой, как океан.

Бонни Райт

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×