Джинни из "Гарри Поттера" неожиданно для всех выросла, показав себя в бикини

28-летняя актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о волшебниках, занялась серьёзными экологическими проблемами.

В 2015 году звезда "Гарри Поттера" объявила, что завершает актёрскую карьеру и хочет стать режиссёром. Но кроме этого её волнуют вопросы экологии, особенно переработка пластика. Недавно Бонни разработала дизайн двух купальников — и самое удивительное, что сделаны они из пластиковых бутылок.

28-летняя актриса теперь в основном находится по ту сторону камеры, однако на этот раз она выступила в роли модели. Бонни позирует на берегу моря в слитном красном купальнике и раздельном синем бикини в горошек. На создание каждого из них потребовалось одиннадцать пластиковых бутылок.

Бонни считает себя защитницей природы и делает всё, чтобы смягчить последствия чрезмерного использования одноразового пластика в мире. Больше всего от этого страдают океаны — об этом в том числе напоминают её фото на берегу, а также выбор принта для купальников.