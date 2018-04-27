Клиника, где девушка умерла после пластики носа, не пускала к себе проверяющих

29-летняя пациентка умерла в московской клинике после пластической операции. Её звали Марина, она работала в салоне красоты — каждый день помогала стать красивей другим. Девушка думала, что её саму привлекательнее сделает операция: Марине не нравилась форма её носа.

Девушка обратилась в частный медцентр "Медланж", который находится на Троицкой улице в центре города. Как рассказывал муж Марины Александр, она долго выбирала врача и остановилась на Дмитрии Радионове — у него 20-летний опыт в области ринопластики. Причём это была уже третья для девушки пластика носа — результат двух предыдущих операций её не устроил до конца.

"После проведения пластической операции... самочувствие 29-летней женщины ухудшилось", — сообщает Следственный комитет. Это было 12 апреля. Девушку доставили в Склиф. 16 апреля она впала в кому, 25 апреля умерла.

Известно, что пациентке поставили диагноз "атипичный гемолитико-уремический синдром, состояние после повторной риносептопластики" (это значит, что в мелких кровеносных сосудах образуются тромбы).

Как сообщал МК, 16 апреля в этой же частной клинике после пластики груди умерла 41-летняя гражданка Канады. Также стало известно, что ещё три пациентки "Медланжа" сейчас находятся в реанимации — у всех осложнения после пластики.

На сайте медцентра вывешены его лицензии. Там указано и юрлицо — компания "Медланж" (в лицензии прописан ИНН). Компания была зарегистрирована в октябре 2016 года и принадлежит предпринимательнице Анне Сиваковой.

Но не стоит думать, что клиника — новичок на рынке. Раньше она находилась на Большой Якиманке и ею управляла другая компания, которая при этом тоже называлась "Медланж" (зарегистрирована в 2011 году).

Это очень подозрительная история, потому что у старой фирмы "Медланж" (которая управляла клиникой до переезда) были проблемы с надзорными органами.

У этих компаний-клонов один и тот же профиль — "деятельность больничных организаций". И один и тот же юридический адрес — Большая Якиманка, 22. Ну и регистрировались они одним человеком — Анной Сиваковой.

Старую фирму "Медланж" Анна Сивакова в декабре 2017 года передала компании "Строй-ка" (то есть фирмы были объединены). Эта "Строй-ка" вообще не имеет никакого отношения к медицине.

Ею владеет Алексей Замула. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", у него есть ещё 48 самых разных компаний сейчас, а раньше было к тому же 54 фирмы, которые ныне закрыты. Причём в большинстве своих фирм Замула является ещё и гендиректором. Сложно даже представить, как его может хватать на то, чтобы вести столько бизнес-проектов. То есть это такой "резиновый" владелец, что, конечно, вызывает подозрения.

Зачем Анна Сивакова передала свою компанию "резиновому" Алексею Замуле, а сама перед этим открыла новую, абсолютно такую же? Уж не потому ли, что хотела избавиться от старой фирмы, у которой появились проблемы?

В старой компании "Медланж" в 2015 и 2016 годах пытались провести проверки и Росздравнадзор, и Роспотребнадзор, и департамент здравоохранения Москвы. Но сотрудники медцентра (тогда он располагался на Большой Якиманке) просто не пустили ревизоров.

"Комиссия Росздравнадзора… не была допущена проверяемым юридическим лицом к проведению проверки", — говорится в материалах ведомства.

"Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)", — такое же нарушение зафиксировал и Минздрав.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, за это полагается всего лишь штраф до 50 тыс. рублей. Но не исключено, что потом начались проблемы покрупнее.

Когда ревизоров всё же пустили, они нашли нарушения. Оказалось, например, что "помещения хранения лекарственных средств (процедурный кабинет, комната хранения наркотических средств и психотропных веществ) не оборудованы кондиционерами и другим оборудованием, позволяющим обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной упаковке требованиями производителей".

Сейчас в клинике проводят обыски уже сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

За текущую неделю это уже вторая новость о смертельной пластике. 32-летняя пациентка другой московской клиники умерла после операции по подтяжке груди.

Читайте также: Умереть красиво. Какие ужасы случаются с любительницами пластики