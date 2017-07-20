Грудь — Бузовой, лицо — Пугачёвой. Откровения звёздного хирурга в прямом эфире

За четверть века хирургической практики Гайк Бабаян осчастливил тысячи женщин и мужчин. Ежедневно один из самых востребованных врачей столицы исполняет мечты своих пациентов, доводя их тела и лица до совершенства. Имя хирурга часто мелькает в прессе, когда речь заходит о внешних изменениях российских звёзд. Любимый врач Даны Борисовой, Анны Калашниковой, Ксении Бородиной раскроет звёздные секреты в прямом эфире Super. Также Гайк Бабаян даст рекомендации по увеличению груди Ольге Бузовой.