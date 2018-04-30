Девочка на 9 млн. Трансгендер полностью перекроил лицо, чтобы стать живой куклой

Женщина-трансгендер потратила £110 тыс. (около 9,5 млн в рублях), чтобы выглядеть как живая кукла. Причём все эти деньги Ивана Владислава накопила самостоятельно, продавая секс-услуги в качестве госпожи, сообщает Daily Mail.
Жительница Берлина Ивана Владислава родилась мужчиной, но уже в 11 лет решила исправить это и начала принимать гормональные таблетки. К своим 26 годам девушка прошла через множество операций и косметических процедур, в том числе 10 липосакций, увеличение груди, пять ринопластик. Иване даже удалили часть челюсти, надбровной дуги и лба.
С 11 лет я решила принимать гормоны, одеваться как девочка и отращивать длинные волосы. Когда я была уже подростком, то начала ненавидеть свою внешность. Меня игнорировали мужчины, я чувствовала себя толстой, уродливой и несексуальной
Ивана Владислава
Несмотря на всю боль, девушка не планирует останавливаться, и в следующий раз она хочет вставить себе импланты в ягодицы. По мнению Иваны, операции — это единственное решение её проблемы. Этапы своего преображения девушка выкладывает в "Инстаграм", где на неё подписаны более 25 тыс. человек
Я буду продолжать, пока не стану абсолютно счастливой, потому что это моя жизнь и я хочу быть совершенной, насколько это возможно. Я живу так, как я всегда мечтала, и чувствую себя превосходно — это для меня имеет огромное значение!
Ивана Владислава
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