Многодетная мать увеличила грудь, но что-то пошло не так, и её не спасли

Косметолог Луиза Харви хотела улучшить свою внешность и легла на операцию по увеличению груди. А через 17 дней после процедуры женщины не стало — она задохнулась из-за сгустка крови, который закупорил лёгочную артерию, сообщает Daily Mail.

36-летняя мать троих детей Луиза Харви была недовольна собственной внешностью, поэтому решилась на операцию по увеличению груди в одной из лондонских клиник. И на первый взгляд операция была удачной — через несколько дней женщину выписали из больницы домой.

Но через некоторое время у Луизы началась одышка, и она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Женщину срочно госпитализировали, но помочь ей уже не смогли — спустя 17 дней после пластической операции она скончалась от эмболии лёгочной артерии.

Как удалось установить экспертам, во время операции образовался сгусток крови, который не заметили врачи. Позже он начал движение по организму и закупорил артерию, которая снабжает кровью лёгкие. Теперь специалистам предстоит установить, что стало причиной смерти Луизы Харви — врачебная ошибка или несчастный случай.

У женщины осталось трое детей восемнадцати, одиннадцати и шести лет. Понесёт ли кто-то ответственность за смерть матери, пока не известно.