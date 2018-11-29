Многодетная мать увеличила грудь, но что-то пошло не так, и её не спасли

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Многодетная мать увеличила грудь, но что-то пошло не так, и её не спасли

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Косметолог Луиза Харви хотела улучшить свою внешность и легла на операцию по увеличению груди. А через 17 дней после процедуры женщины не стало — она задохнулась из-за сгустка крови, который закупорил лёгочную артерию, сообщает Daily Mail.

36-летняя мать троих детей Луиза Харви была недовольна собственной внешностью, поэтому решилась на операцию по увеличению груди в одной из лондонских клиник. И на первый взгляд операция была удачной — через несколько дней женщину выписали из больницы домой.

<p>Фото © Facebook/Louise Harvey</p>

Но через некоторое время у Луизы началась одышка, и она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Женщину срочно госпитализировали, но помочь ей уже не смогли — спустя 17 дней после пластической операции она скончалась от эмболии лёгочной артерии.

<p>Фото © Facebook/Louise Harvey</p>

Как удалось установить экспертам, во время операции образовался сгусток крови, который не заметили врачи. Позже он начал движение по организму и закупорил артерию, которая снабжает кровью лёгкие. Теперь специалистам предстоит установить, что стало причиной смерти Луизы Харви — врачебная ошибка или несчастный случай.

<p>Фото © Facebook/Louise Harvey</p>

У женщины осталось трое детей восемнадцати, одиннадцати и шести лет. Понесёт ли кто-то ответственность за смерть матери, пока не известно.

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