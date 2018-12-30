$500 тыс. на ветер и лопнувший имплантат! Клон Кардашьян завязывает с пластикой

26-летняя бразильская модель Дженнифер Памплона сделала 30 операций, потратив $500 тысяч, и только потом поняла, что внешность — это ещё не всё.

Девушка рассказала, что начала делать пластику после того, как умер её парень, который был известен как "живой Кен". У Дженнифер началась депрессия, и в какой-то момент она поняла, что операции стали для неё зависимостью и давали ощущение счастья. А так как в тренде тогда была эффектная Ким Кардашьян, девушка взяла её внешность за образец.

Каждая девушка хочет быть сексуальной как Кардашьян, поэтому я и стала очень одержима Ким Дженнифер Памплона

Но последние два года из-за огромной груди Дженнифер стала чувствовать боль в спине, а когда наконец обратилась к врачу, узнала, что у неё лопнул грудной имплантат. Теперь она готовится к операции по удалению имплантатов, которая пройдёт в феврале. По её словам, она не собирается вставлять новые и хочет отдохнуть от пластических операций.

Вес был большой, словно вы держите два арбуза — просто безумие. Думаю, что после удаления имплантата я не буду вставлять другой. Не хочу рисковать Дженнифер Памплона

Дженнифер рассказала, что раньше она делала операции в погоне за красотой — среди них в том числе ринопластика, липосакция, увеличение груди. Но теперь она сосредоточится на своём здоровье.

Не представляю, каково это — не чувствовать свою грудь, но буду рада, что исчезнут боли в спине. Раньше я всё делала, чтобы стать красивой. Теперь я лишь хочу быть здоровой Дженнифер Памплона

По словам модели, она учится любить себя за внутренние качества, а не за внешность и советует так же поступать остальным. Кроме того, она разработала косметический продукт на основе гиалуроновой кислоты и надеется, что девушки будут делать себя красивее при помощи уходовой косметики и спорта, а не пластики.