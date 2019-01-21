"Живой Кен" сделал подтяжку и в итоге остался с кривым лицом и жуткими швами

35-летний "Живой Кен" Родриго Алвес, на счету которого 69 пластических операций, показал свои фотографии после подтяжки лица. Врачи удалили с лица парня пять сантиметров кожи и вытащили косметические нити, которые спровоцировали фиброз.

Очередная пластическая операция Родриго прошла в Тегеране и заняла целых пять часов. Медикам пришлось не только подтягивать кожу парня, но и устранять ошибки коллег.

Родриго рассказал, что полипропиленовые нити, вживлённые в его лицо, спровоцировали образование фиброзной ткани, поэтому операция была сложной и продлилась так долго. И всё-таки, несмотря на отёк и жуткий внешний вид, парень полностью доволен результатом.

Операция прошла отлично, врачи смогли уменьшить размер моего лица. У меня был сильный фиброз из-за нитей, и моя кожа была твёрдой. Теперь моё лицо будет выглядеть меньше Родриго Алвес

Интересно, что останавливаться любитель пластики не планирует. Уже через несколько дней он собирается лечь на операцию по коррекции формы носа. Процедура также обещает быть непростой — для исправления носа Родриго медики используют хрящ из его рёбер.