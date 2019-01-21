"Живой Кен" сделал подтяжку и в итоге остался с кривым лицом и жуткими швами

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"Живой Кен" сделал подтяжку и в итоге остался с кривым лицом и жуткими швами

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35-летний "Живой Кен" Родриго Алвес, на счету которого 69 пластических операций, показал свои фотографии после подтяжки лица. Врачи удалили с лица парня пять сантиметров кожи и вытащили косметические нити, которые спровоцировали фиброз.

Очередная пластическая операция Родриго прошла в Тегеране и заняла целых пять часов. Медикам пришлось не только подтягивать кожу парня, но и устранять ошибки коллег.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Родриго рассказал, что полипропиленовые нити, вживлённые в его лицо, спровоцировали образование фиброзной ткани, поэтому операция была сложной и продлилась так долго. И всё-таки, несмотря на отёк и жуткий внешний вид, парень полностью доволен результатом.

Операция прошла отлично, врачи смогли уменьшить размер моего лица. У меня был сильный фиброз из-за нитей, и моя кожа была твёрдой. Теперь моё лицо будет выглядеть меньше

Родриго Алвес

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Интересно, что останавливаться любитель пластики не планирует. Уже через несколько дней он собирается лечь на операцию по коррекции формы носа. Процедура также обещает быть непростой — для исправления носа Родриго медики используют хрящ из его рёбер.

Возможно, мне даже потребуется сменить паспорт, потому что система распознавания в аэропорту перестанет меня узнавать

Родриго Алвес

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