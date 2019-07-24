Подруги захотели стать близняшками, и то, что получилось, — не для слабонервных

Юлия Бергман и София Хагенлёф из Стокгольма, Швеция, были неразлучны с шести лет. Теперь девушкам уже по 20, но со временем их дружба только крепла. И вот настал момент, когда подружки решили стать ещё ближе.

Юлия и София всё своё время проводили вместе, первым делом утром они перезванивались, чтобы спросить, как дела у другой. Не слишком уверенные в своей внешности, девушки в 14 лет записались в спортзал и там всегда занимались вместе. Но и этого стало не хватать, поэтому подружки решили стать сёстрами, пишет Lad Bible.

Сперва девушки пошли по лёгкому пути — начали одинаково одеваться, перекрасили волосы в чёрный, сделали ногти и ресницы. Но этого явно не хватало, поэтому София и Юлия закачали филлеры в лицо: губы, скулы и челюсть. Теперь подружек на улице начали принимать за сестёр, а этого они и добивались.

Но счастье девушек омрачает реакция родных. Семьи Юлии и Софии плохо отнеслись к спортзалу, считая, что качаться — это мужское занятие. А уж когда подруги обратились к услугам косметолога — тут неодобрение полилось через край. В комментариях девушкам часто приходится читать грубости, но они не обращают на них внимания.

Мы подумали, что силовые тренировки относятся больше к мужчинам, поэтому решили уравновесить их чем-то женственным, например филлерами или длинными ногтями София и Юлия

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