Подруги захотели стать близняшками, и то, что получилось, — не для слабонервных

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Скриншот © YouTube/Barcroft TV

Юлия Бергман и София Хагенлёф из Стокгольма, Швеция, были неразлучны с шести лет. Теперь девушкам уже по 20, но со временем их дружба только крепла. И вот настал момент, когда подружки решили стать ещё ближе.

Юлия и София всё своё время проводили вместе, первым делом утром они перезванивались, чтобы спросить, как дела у другой. Не слишком уверенные в своей внешности, девушки в 14 лет записались в спортзал и там всегда занимались вместе. Но и этого стало не хватать, поэтому подружки решили стать сёстрами, пишет Lad Bible.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://youtu.be/yRdzok8oooI" target="_blank">Barcroft TV</a></p>

Сперва девушки пошли по лёгкому пути — начали одинаково одеваться, перекрасили волосы в чёрный, сделали ногти и ресницы. Но этого явно не хватало, поэтому София и Юлия закачали филлеры в лицо: губы, скулы и челюсть. Теперь подружек на улице начали принимать за сестёр, а этого они и добивались.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/juliabman/" target="_blank">juliabman</a> и <a href="https://www.instagram.com/deltagirls1/" target="_blank">deltagirls1</a></p>

Но счастье девушек омрачает реакция родных. Семьи Юлии и Софии плохо отнеслись к спортзалу, считая, что качаться — это мужское занятие. А уж когда подруги обратились к услугам косметолога — тут неодобрение полилось через край. В комментариях девушкам часто приходится читать грубости, но они не обращают на них внимания.

<p>Скриншот © YouTube/<a href="https://youtu.be/yRdzok8oooI" target="_blank">Barcroft TV</a></p>

Мы подумали, что силовые тренировки относятся больше к мужчинам, поэтому решили уравновесить их чем-то женственным, например филлерами или длинными ногтями

София и Юлия

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