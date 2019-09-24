Девушка увлеклась увеличением губ и изуродовала своё лицо до неузнаваемости

22-летняя Андреа Эмилова Иванова из Болгарии мечтает, чтобы её губы были самыми большими в мире. Ведь только так она чувствует себя "красивее" и "моднее".

Чтобы стать немного "красивее", Андреа посетила десятки клиник и сделала 15 процедур по увеличению губ. За каждую она заплатила порядка 11 тысяч рублей. Результат девушку устраивает на 100 процентов.

Сейчас мне нравятся мои губы больше, чем когда-либо. И с ними я чувствую себя счастливой, потому что с большими губами я выгляжу модно и просто красиво Андреа Эмилова Иванова

Андреа учится на филолога. Недавно она завела профиль в "Инстаграме", который быстро привлёк к себе внимание пользователей. Сейчас у неё больше 15 тысяч подписчиков, не упускающих возможности сделать девушке "комплимент" по поводу её губ. Но, несмотря на это, Андреа отказывается думать о мнении других, аргументируя тем, что губы — исключительно её дело.

Кому-то я нравлюсь с большими губами, кому-то — с маленькими. Но всё это неважно. Я даже не могу сказать, что значит "слишком большие", ведь у каждого человека своё восприятие Андреа Эмилова Иванова

Андреа говорит, что всегда мечтала увеличить губы. Однако, по её мнению, это не какая-то зависимость, а лишь желание соответствовать своему идеалу красоты. Когда журналисты Daily Star спросили, хочет ли девушка, чтобы её губы были самыми большими в мире, она без колебаний ответила утвердительно.

Почему бы и нет? Но сейчас это модно даже в моей стране, поэтому, чтобы стать обладательницей самых больших губ, нужно будет постараться Андреа Эмилова Иванова

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