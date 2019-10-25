"Иранская Джоли" дала интервью в тюрьме, раскрыв, как соцсети разрушили её жизнь

Обычная 22-летняя девушка из Тегерана прославилась на весь мир благодаря своему необычному виду. Но из-за него она и угодила за решётку, и теперь Сахар Табар честно рассказала журналистам свою историю.

Около месяца назад Сахар арестовали, обвинив в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению. Но наконец-то девушке дали возможность объяснить причины своих поступков, пригласив журналистов, пишет The New York Post.

Сахар рассказала, что была единственным ребёнком в неполной семье — родители развелись, когда она была маленькой. Девушка всю жизнь хотела стать знаменитой, но не знала, как этого добиться. А потом заметила, что вульгарные и странные вещи часто набирают много лайков. Так что девушка вооружилась фотошопом и косметикой, создав образ "иранской Джоли".

На самом деле Сахар не пыталась изобразить голливудскую актрису, её вдохновением была Эмили, главная страшненькая героиня из мультфильма "Труп невесты". Девушка заявила, что сделала 50 операций, и тогда о ней заговорил весь Интернет. Она выкладывала всё больше и больше фото в погоне за популярностью. Сейчас на инстаграм-страничку Сахар подписано 51,6 тыс. человек.

Мама просила меня завязать с этим маскарадом, но я не могла. Порой слова незнакомцев в Интернете кажутся важнее, чем твоих близких. Но, если бы я не пошла по этому пути, я была бы куда счастливее Сахар Табар

"Иранскую Джоли" арестовали из-за её жутких фото, обвинив в богохульстве