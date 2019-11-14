"Живой Кен" избавился от ненастоящего пресса ради следующей безумной операции

36-летний Родриго Алвес из Великобритании прославился на весь мир благодаря своей неуёмной тяге к пластической и очень нестандартной хирургии. Но последняя операция смогла побить все рекорды по странности.

Недавно "Живой Кен" вспомнил, что на его теле осталось ещё одно место, которого не касался скальпель хирурга. Но просто увеличить и подтянуть ягодицы было бы скучно, поэтому парень попросил врачей пересадить в бёдра жир, который они выкачают из его торса. Восемь лет кубики пресса прослужили Родриго верой и правдой, но затем мужчина решил, что пора от них избавляться.

Хоть все и считали, что они смотрятся великолепно, они посылали неверный сигнал, ведь я сделал их, а не накачал в зале. А ещё пресс не очень подходил к моему общему образу и начал выглядеть немного глупо Родриго Алвес

В общей сложности из мужчины откачали около четырёх килограммов жира. И чтобы они не пропали зря, Родриго посредством врачей переместил их слегка пониже спины. Чтобы запечатлеть такой исторический момент, Кен снялся ради этого в немецкой передаче. Операция проходила в турецкой клинике, но пока полюбоваться результатом не выйдет — пациент проходит реабилитацию, пишет Lad Bible.

Я рассматриваю своё преображение как эволюцию личности. Я никогда не стремился быть живой куклой или живым Кеном, мне просто хотелось стать уникальным и показать миру, что всё возможно Родриго Алвес

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