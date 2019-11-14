"Живой Кен" избавился от ненастоящего пресса ради следующей безумной операции

Недавно "Живой Кен" вспомнил, что на его теле осталось ещё одно место, которого не касался скальпель хирурга. Но просто увеличить и подтянуть ягодицы было бы скучно, поэтому парень попросил врачей пересадить в бёдра жир, который они выкачают из его торса. Восемь лет кубики пресса прослужили Родриго верой и правдой, но затем мужчина решил, что пора от них избавляться.
Хоть все и считали, что они смотрятся великолепно, они посылали неверный сигнал, ведь я сделал их, а не накачал в зале. А ещё пресс не очень подходил к моему общему образу и начал выглядеть немного глупо
Родриго Алвес
В общей сложности из мужчины откачали около четырёх килограммов жира. И чтобы они не пропали зря, Родриго посредством врачей переместил их слегка пониже спины. Чтобы запечатлеть такой исторический момент, Кен снялся ради этого в немецкой передаче. Операция проходила в турецкой клинике, но пока полюбоваться результатом не выйдет — пациент проходит реабилитацию, пишет Lad Bible.
Я рассматриваю своё преображение как эволюцию личности. Я никогда не стремился быть живой куклой или живым Кеном, мне просто хотелось стать уникальным и показать миру, что всё возможно
Родриго Алвес
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