Тест-драйв трассы М11. Всё, о чём нужно знать перед выездом

Из всех способов добраться из Москвы в Питер и обратно всегда самым тернистым был по дороге. Но на днях он стал сильно проще, потому что наконец-таки открыли все участки платной трассы М11, а это 700 километров пути.

Скоростные лимиты расставлены по трассе от 110 до 130 км/ч. Остался только небольшой отрезок в районе Твери, где вам придётся покрутиться в пробках и сбросить до 90 км/ч, а где-то даже до 60, но ненадолго.

Мы проехали по обновлённой трассе одними из первых и готовы рассказать вам о некоторых нюансах этой дороги: что стоит взять с собой, о чём подумать перед выездом и стоит ли вообще оно того. Пристёгивайтесь и погнали!