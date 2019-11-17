Заговор от всех болезней. Когда слова лечат рак лучше лекарств

Недавнее открытие британских учёных показало, что эффект плацебо, то есть медикаментозный эффект от препарата, который не является лекарством, — не миф. Это необязательно таблетка или мазь, ведь в разные исторические периоды его делали из лактозы, сахара или хлеба, то есть материал не имеет значения. Плацебо — это в первую очередь слова, мысли и отношение к пациенту.

Ублажить больного

— Таблетки плацебо нередко представляют собой шарики из молочного сахара лактозы, доказать их пользу нельзя, а вред, в случае с непереносимостью больным лактозы, — вполне, — отмечает доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии профессор РАН Алексей Москалёв.

Слово лечит

Британские учёные опубликовали результаты исследования, согласно которым на его результат влияет то, насколько сам доктор верит в эффективность лечения и насколько он внимателен к пациенту. Был проведён эксперимент, в ходе которого больных лечили двумя типами "целебной мази" — обе состояли из вазелина, но в каждую из них добавили разные красители.

Врачам сказали, что одна из мазей — фейк, а другая — лечебная, что-то вроде пантенола. Одних врачей попросили начать с "целебной", а потом применить плацебо, других — наоборот. Главная договорённость состояла в том, что пациенты должны были думать, что обе мази целебные и что они представляют собой два этапа лечения.

В результате у тех пациентов, чьи доктора начинали с "целебной мази", снижались болевые ощущения, а процессы восстановления запускались быстрее.

И дело было даже не в том, что врачи говорили какие-то правильные слова, утешали больных и обещали скорейшее выздоровление, а в том, насколько они сами были уверены в лекарстве и исходе лечения. В таком случае можно объяснить, почему в некоторых случаях настоящие лекарства не действуют, даже если они применяются по назначению. Большую роль сыграло и то, что часть врачей верила в плацебо-эффект, а часть — нет.

— Такое случалось неоднократно, — делится эндокринолог и руководитель Школы современной медицины Юрий Потешкин. — Так что говорить об однозначной бесполезности плацебо и эффективности тех же антибиотиков нельзя. Всегда вмешиваются факторы, которые нельзя предугадать.

Эксперты отмечают, что лучше всего плацебо работает в анестезиологии. Первый задокументированный подобный случай произошёл во время Второй мировой войны, когда военный врач Генри Бичер обнаружил, что у него кончился морфий. Чтобы хоть как-то успокоить тяжелораненого солдата, он вколол ему под видом обезболивающего физраствор, не забывая успокаивать и повторять, что скоро боль пройдёт. Через некоторое время раненый почувствовал облегчение.

Исследования плацебо на гормональном уровне показали, что во время приёма "волшебного лекарства" у больного происходит выброс большого количества гормона удовольствия дофамина в кровь, что позволяет избавиться от боли и даже улучшить показатели выздоровления.

Эффект плацебо используется также в паллиативной медицине, главная цель которой — продлить и облегчить жизнь смертельно больному пациенту. Этот тип лечения используют в хосписах и паллиативных центрах, в основном он связан с общением с пациентом, чтобы тот не замыкался в себе и не приближал таким образом момент смерти. Специалисты отмечают случаи исцеления даже среди безнадёжно больных. Впрочем, противоположные примеры тоже есть.

— Я не раз убеждалась в том, что слово лечит на практике. Каждый случай — индивидуальный, приходится моделировать слова в зависимости от ситуации, делать это нужно очень осторожно, — поделилась сотрудница благотворительного фонда помощи онкобольным "Добросвет" Наталья Дашкова.

Все полезные слова не должны напрямую напоминать о болезни, они должны быть наполнены теплом и участием.

Я рад тебя видеть, очень соскучился Для больного хуже всего чувствовать себя обузой, бесполезным. Когда вы говорите так, вы напоминаете о том, как он для вас важен Фото © shutterstock

Что ты чувствуешь? Многие больные замыкаются в себе, чувствуют себя одинокими и оторванными от мира. Такая фраза поможет наладить тёплый диалог Фото © shutterstock

Бесполезные слова

По мнению психолога Анетты Орловой, слова поддержки не должны быть фальшиво бодрящими, когда сразу понятно, что вы просто говорите то, что принято говорить в обществе. Есть чёткий список слов, которых нужно избегать.

Как дела? Формально — участие, но на самом деле больной считывает бестактность. Дела плохи — все и так знают Фото © shutterstock

Ты справишься. Борись. Не кисни Звучит как родительское напутствие ребенку, у которого что-то не получается Фото © shutterstock

Тебе лучше? Формирует негативную установку. Больной испытывает чувство вины из-за того, что так "тормозит" с выздоровлением Фото © shutterstock

— Есть стоп-фраза "Всё будет хорошо", она вызывают негативную реакцию, провоцируют отрицание, негатив, недоверие, пациент замыкается в себе. Доказано на практике, так что лучше его вообще забыть, — делится опытом Наталья Дашкова.

Слово убивает

У плацебо есть обратный эффект — ноцебо, своего рода его "злой брат-близнец". Проявляется он, например, в тех случаях, когда пациенту ставят ложный диагноз, где говорится, что он смертельно болен. Пациент начинает чахнуть и даже может умереть, если же вовремя выясняется, что диагноз неверный, пациент начинает выздоравливать.

Семь лет назад немецкие учёные провели 31 исследование и выяснили, что ноцебо носит массовый характер, являясь настоящей этической проблемой для тех врачей, которые назначают серьёзные методы лечения — облучение, химиотерапию, хирургические операции, препараты с серьёзным побочным эффектом. С одной стороны, долг врача — предупредить о потенциальных побочных эффектах, с другой — после такой информации пациенты путём самовнушения усиливают вредное влияние лечения. Сейчас все разговоры о плацебо и ноцебо остаются в ведении нетрадиционной медицины или околомедицинской области. Лишней поддержка больного точно не будет, а негативная информация и правда не способствуют выздоровлению.

—Так-то всё работает, и гомеопатия работает. Но — не у всех и не всегда, —отмечает психолог Алексей Рощин.

По мнению Алексея Рощина, для официальной медицины плацебо и ноцебо — тёмная область. Научной доказательной базы для этого эффекта нет, хоть исцеления правда периодически случаются. С точки же зрения психологии —это область психосоматики и влияния психологического состояния человека на его гормональный фон.