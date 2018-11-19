Как выглядят плацкартные вагоны и их альтернативы в других странах: 6 примеров

"РИА Новости" показало фотографии новых плацкартных вагонов, которые будут представлены на выставке "Транспорт России". Сообщается, что модернизированный плацкарт станет удобнее благодаря модульным конструкциям. Лайф разобрался, как обстоит дело с бюджетными железнодорожными путешествиями в других странах мира.

CША

В Соединённых Штатах плацкартных вагонов уже не осталось. Теперь пассажиры поезда могут выбирать между сидячими местами и купе разного уровня комфорта.

Самый дешёвый билет из Лос-Анджелеса в Чикаго (~3200 км) обойдётся примерно в 140 долларов или 9 тысяч рублей. Не так уж дорого, но за эти деньги придётся провести сидя больше сорока часов.

Канада

Местный аналог плацкартных вагонов — open-plan berth — остался лишь в старых поездах. Увы, назвать такие места бюджетными трудно — поездка из Ванкувера в Торонто (4383 км) обойдётся примерно в $452 или почти 30 тысяч рублей. На самолёте получится и быстрее, и дешевле.

За эту сумму вам предложат сиденье, которое ночью раскладывается в спальное место и отгораживается плотной занавеской. За такие деньги — откровенно не густо. Неудивительно, что местные плацкарты не пользуются популярностью и постепенно исчезают.

Европейские страны

А вот в Европе плацкартные вагоны — couchette car — остаются и даже пользуются популярностью. На них путешествуют как внутри страны, так и по соседним государствам. Например, из Парижа в Венецию можно доехать всего за 35 евро (~2600 рублей).

Конечно, за эти деньги вас никто не будет кормить, да и места трудно назвать невероятно комфортными — по сути, это привычное нам открытое купе на шесть человек. Зато дешево — то, что нужно для студенческой компании.

Индия

В Индии привычные нам плацкартные вагоны скрываются за аббревиатурой 3AС и пользуются большой популярностью. Основное отличие — трёхъярусные спальные места. Поездка из Нью-Дели в Мумбаи (1402) займёт чуть меньше суток и обойдётся примерно в 2700 рупий или две с половиной тысячи рублей.

Конечно, особого комфорта ждать не стоит: спальное место с бельём и занавески на окнах — вот и весь сервис. Зато в таких вагонах обычно путешествует средний класс, так что попутчиков можно не опасаться.

Япония

Одним из самых доступных вариантов путешествия по Японии является поездка в Nobi Nobi Seat — это аналог наших плацкартов, но со своими особенностями. Спальные места здесь расположены в два яруса, и соседи лежат практически вплотную друг к другу — перегородок между отсеками не предусмотрено.

Такие места вряд ли понравятся интровертам, но неудобства компенсируются ценой. Поездка из Токио в Идзумо (780 км) займёт всего 12 часов и обойдётся в 3760 йен — чуть больше двух тысяч рублей.

Китай

В Китае существуют плацкартные вагоны двух видов — современные и традиционные. Мы рассмотрим доступный и распространённый традиционный вариант. Ключевое отличие от наших поездов — трёхъярусные полки и отсутствие "боковушек" — вместо них у окна находятся откидные сиденья со столиками.

В остальном это привычный нам плацкарт, и цены на него тоже вполне привычные. Путь от Пекина до Шанхая (1226 км) займёт 15 часов и обойдётся примерно в 300 юаней — чуть меньше трёх тысяч рублей.

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