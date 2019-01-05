"Прежде, чем они уйдут". 20 фото исчезающих племён

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"Прежде, чем они уйдут". 20 фото исчезающих племён

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Фото: beforethey.com

Фотограф Джими Нельсон в рамках своего долгосрочного проекта "Прежде, чем они уйдут" путешествовал по отдалённым уголкам мира, где ещё остались самобытные племена и народности, численность которых постепенно сокращается. С каждым из них он провёл две недели, знакомясь с вековыми традициями и ритуалами. Ему удалось запечатлеть уникальные украшения, одежду, причёски и элементы быта, которые делают историю нашего мира богаче. По словам фотографа, он хотел создать документ, который поможет нам никогда не забыть об их уникальной культуре.

Мурси, Эфиопия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Банна, Эфиопия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Дани, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Масаи, Танзания

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Каро, Эфиопия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Ладакхи, Индия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Цаатаны, Монголия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Рабари, Индия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Горока, Папуа — Новая Гвинея

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Маори, Новая Зеландия

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Гаучо, Аргентина

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Самбуру, Кения

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

<p>Фото: <a href="http://www.beforethey.com/" target="_blank">beforethey.com</a></p>

Автор:
АГ
Алина Гостева
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