Это дверь или пляж? Летняя фотоиллюзия поссорила пользователей соцсетей

Это дверь или пляж? Хахахаха
Ребекка Рейли
За короткое время запись собрала больше 18 тысяч ретвитов и сотни комментариев. Чтобы помочь пользователям определиться, Ребекка устроила голосование, но его результаты ничего не прояснили и только запутали всех ещё сильнее.
Комментаторы отчаянно доказывали свою точку зрения и даже создавали коллажи с изображением пляжной двери (или дверного пляжа?).
Некоторые пользователи пошли дальше и предложили собственные варианты ответа на главный вопрос современности.
Это футболка "Уиган Атлетик"
@jsylatic
Наконец Ребекке надоело мучить людей и она выложила оригинальный снимок. Увы, для поклонников дверной теории наступили чёрные дни — на фотографии всё-таки пляж.
В Сети появилось жуткое видео, где отражение в зеркале опережает действия малыша
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