Это дверь или пляж? Летняя фотоиллюзия поссорила пользователей соцсетей

Пользовательница Ребекка Рейли выложила в "Твиттер" фотоиллюзию, которая на первый взгляд может показаться очень простой. Ведь очевидно, что на снимке изображена стена и часть двери... Или всё-таки пляж? Вопрос оказался невероятно сложным и собрал сотни противоречащих друг другу ответов.

Это дверь или пляж? Хахахаха Ребекка Рейли

За короткое время запись собрала больше 18 тысяч ретвитов и сотни комментариев. Чтобы помочь пользователям определиться, Ребекка устроила голосование, но его результаты ничего не прояснили и только запутали всех ещё сильнее.

Комментаторы отчаянно доказывали свою точку зрения и даже создавали коллажи с изображением пляжной двери (или дверного пляжа?).

Некоторые пользователи пошли дальше и предложили собственные варианты ответа на главный вопрос современности.

Это футболка "Уиган Атлетик" @jsylatic

Наконец Ребекке надоело мучить людей и она выложила оригинальный снимок. Увы, для поклонников дверной теории наступили чёрные дни — на фотографии всё-таки пляж.

В Сети появилось жуткое видео, где отражение в зеркале опережает действия малыша