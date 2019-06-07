Панно из тысяч роз, робот-банкир и переговоры босиком. Самое яркое с ПМЭФ-2019

Главное украшение форума — стенд "Уралхим" и "Уралкалий". Таблица Менделеева выложена живыми цветами — внутри 100 тысяч бутонов роз.
Официальный баннер ПМЭФ-2019 смотрится скромнее. Но на его фоне получаются важные фотографию в "Инстаграм".
Главный проспект форума: есть велодорожки. Он даже рассчитан под автомобили. Но все ходят пешком.
Но могли бы и побегать. Спортивные площадки на форуме тоже представлены. Есть даже девушки из гоу-гоу-поддержки.
Найдётся и "Зенит-арена" — подробная модель питерского стадиона в миниатюре.
Переговоры проходят в неформальной обстановке. Гости даже ходят босиком.
Крымский мост. Внутри стенда транслируют видео, и каждый посетитель словно пролетает по мосту.
Робот Пифагор. Напоминает C-3PO из "Звёздных войн". Рекламирует платформу, которая обучает школьников создавать социальных роботов.
А робот от Сбербанка похож на второго робота из "Звёздных войн" — R2-D2. Главное, чтобы он не начал выдавать посетителям кредиты под космический процент.
Стенд российского "Аэрофлота" украшает иностранный Airbus-А320.
Но гостей конференц-зала встречает исключительно наш Александр Сергеевич Пушкин. Поэта с няней оживили анимацией на большом экране.
А картины с героями сказок Пушкина украшают стены огромного зала столовой.
Гостей форума щедро угощают. На второе была говядина с белыми грибами и ромашковым соусом.
Средний обед стоит недёшево — 3500 рублей. Но и гости форума — люди не бедные.
Официальный стенд Краснодарского края рекламирует кино и вино.
Вина, а также напитки покрепче в ассортименте представлены в барах форума. Все они отечественного производства — из Краснодарского края и Крыма.
Нельзя забыть и про крутую фишку форума — золотой Aurus Senat. Не сфотографировался с машиной — считай, что и на ПМЭФ-2019 ты не был.
- Популярные
- По времени