Панно из тысяч роз, робот-банкир и переговоры босиком. Самое яркое с ПМЭФ-2019

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. 12 тысяч гостей из 140 стран и 170 мероприятий ждут Северную столицу. Но самое интересное не в цифрах. Корреспонденты LIFE.RU прогулялись по площадкам форума и увидели много забавного и яркого.

Главное украшение форума — стенд "Уралхим" и "Уралкалий". Таблица Менделеева выложена живыми цветами — внутри 100 тысяч бутонов роз.

Официальный баннер ПМЭФ-2019 смотрится скромнее. Но на его фоне получаются важные фотографию в "Инстаграм".

Главный проспект форума: есть велодорожки. Он даже рассчитан под автомобили. Но все ходят пешком.

Но могли бы и побегать. Спортивные площадки на форуме тоже представлены. Есть даже девушки из гоу-гоу-поддержки.

Найдётся и "Зенит-арена" — подробная модель питерского стадиона в миниатюре.

Переговоры проходят в неформальной обстановке. Гости даже ходят босиком.

Крымский мост. Внутри стенда транслируют видео, и каждый посетитель словно пролетает по мосту.

Робот Пифагор. Напоминает C-3PO из "Звёздных войн". Рекламирует платформу, которая обучает школьников создавать социальных роботов.

А робот от Сбербанка похож на второго робота из "Звёздных войн" — R2-D2. Главное, чтобы он не начал выдавать посетителям кредиты под космический процент.

Стенд российского "Аэрофлота" украшает иностранный Airbus-А320.

Но гостей конференц-зала встречает исключительно наш Александр Сергеевич Пушкин. Поэта с няней оживили анимацией на большом экране.

А картины с героями сказок Пушкина украшают стены огромного зала столовой.

Гостей форума щедро угощают. На второе была говядина с белыми грибами и ромашковым соусом.

Средний обед стоит недёшево — 3500 рублей. Но и гости форума — люди не бедные.

Официальный стенд Краснодарского края рекламирует кино и вино.

Вина, а также напитки покрепче в ассортименте представлены в барах форума. Все они отечественного производства — из Краснодарского края и Крыма.

Нельзя забыть и про крутую фишку форума — золотой Aurus Senat. Не сфотографировался с машиной — считай, что и на ПМЭФ-2019 ты не был.