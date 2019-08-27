Счастливая жизнь 27-летней москвички оборвалась в считаные дни из-за пневмонии

Безутешный муж Тимофей Марков рассказал в соцсети "ВКонтакте" о произошедшем, а также о том, кто, по его мнению, виноват в смерти жены. Публикуя свой даже не столько пост, сколько крик души, Тимофей надеялся, что сможет этим привлечь внимание к ужасной ситуации, в которую угодила его семья.

Пара из Кунцева уже десять лет была вместе, и всё шло своим чередом. Он — успешный музыкант, она — профессиональная спортсменка, от жизнерадостных супругов с трудом можно было оторвать взгляд. Всегда общительная и дружелюбная пара любила встречаться с друзьями, путешествовать и узнавать что-то новое. Но ничто идеальное не может длиться вечно: счастливая картинка дала трещину.

С месяц назад Оля начала чувствовать недомогание, и 6 августа супруги обратились в частную клинику. Там 27-летней спортсменке сделали томографию, а уже следующим вечером состояние Оли настолько ухудшилось, что Тимофей вызвал скорую. Девушку увезли в местную больницу, и дальше последовала целая вереница анализов и обследований.

Вплоть до 21 августа медикам так и не удалось поставить точный диагноз. При отсутствии должного лечения Оля впала в кому, а Тимофей опубликовал душераздирающий пост и добился перевода девушки в другую больницу. К сожалению, это ничем не помогло пациентке, спустя неделю она умерла. Убитый горем муж во всём винит врачей и просит неравнодушных разобраться в произошедшем.

Довели мою гражданскую супругу, мой лучик света во мгле, мою девочку, Господи, да моё всё до крайней точки! Они отняли у меня самое дорогое — это мою любовь, это то, чем я жив и чем я живу! Тимофей Марков

Житель Новосибирска написал в Twitter, что врачи ничего не нашли, и вскоре умер