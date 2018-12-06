Принцесса Эмиратов семь лет вынашивала план побега ради недели на свободе

4 марта 2018 года девушка попыталась выехать из ОАЭ по морю, однако её настигла береговая охрана. С тех пор о её местоположении ничего не известно.

Принцесса Арабских Эмиратов в течение семи лет тщательно продумывала план побега из "золотой клетки", но оказалась пойманной всего через несколько дней. Шейха Латифа Мохаммед Аль-Мактум, которая является одной из 30 детей богатейшего шейха, пропала в марте. 33-летняя девушка была всего в нескольких часах езды, чтобы стать наконец-то свободной, сообщает Mirror.

Дочь вице-президента и премьер-министра ОАЭ бежала из родной страны из-за того, что её жизнь постоянно контролировали и она словно находилась под арестом. Тогда девушка решила бежать и скрылась на яхте у побережья Гоа, Индия, но на её пути встали вооружённые охранники. С тех пор о Латифе ничего не было слышно.

Согласно документальному фильму Би-би-си "Побег из Дубая", девушке помогали бывший французский шпион и финский учитель капоэйры.

Последнее местоположение яхты было зафиксировано в 50 милях от побережья Южной Индии. Латифа позвонила по WhatsApp и испуганно кричала: "Пожалуйста, помогите. Снаружи находятся мужчины. Я слышу выстрелы. Я спряталась вместе с моей подругой". Рядом с девушкой была её личный тренер — 41-летняя Тиина Йоханна Яухиайнен.

Чтобы совершить побег, принцессе удалось скопить £315 тыс., на которые она собрала команду профессионалов. Однако уже через неделю разведывательные вертолёты засекли их и, когда они попытались скрыться на яхте, на них напала береговая охрана.

Последнее, что она сказала, что готова умереть, лишь бы не вернуться обратно на родину. Я не имею ни малейшего представления, где она сейчас находится. С тех пор Латифу никто не видел французский шпион

Перед побегом Латифа записала видеообращение, в котором рассказала, что её держали дома, словно бы в плену.