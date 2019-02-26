Беды "Победы". Лоукостер — против пассажиров
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26 февраля. Выронили младенца из люльки
Бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил 5-месячного ребёнка на пол. Ребёнок — в больнице с травмами головы. У мамы шок
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14 февраля. Артиста Василия Ланового не пустили на рейс
Актёр пришел на посадку за 10 минут. Ему сказали: "У вас не те чемоданы". Самолёт улетел без него. И такие истории — не редкость
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14 декабря. РБК сообщает, что "Победа" заставит платить за стаканчики
На стаканчики уходит 1 млн рублей в месяц. И лоукостер хотел сэкономить за счёт пассажиров. Вмешалась прокуратура, идею отклонили
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28 октября. Платная регистрация в заграничных аэропортах
25 евро — порой половина цены билета. В "Победе" это назвали мотивацией регистрироваться он-лайн. Дело рассматривают в суде
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Размер ручной клади. Лоукостер просил запретить проносить в салон ряд вещей
Лоукостер проиграл суд. И в новых нормах уменьшил ручную кладь до 36х30х4 см. Но оставил возможность лететь по своим старым нормам
Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
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