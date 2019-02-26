Беды "Победы". Лоукостер — против пассажиров

Беды "Победы". Лоукостер — против пассажиров

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

1321
За последний год бюджетный авиаперевозчик не единожды оказывался в центре скандала. Представляем пятёрку самых громких происшествий.

26 февраля. Выронили младенца из люльки

Бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил 5-месячного ребёнка на пол. Ребёнок — в больнице с травмами головы. У мамы шок

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

14 февраля. Артиста Василия Ланового не пустили на рейс

Актёр пришел на посадку за 10 минут. Ему сказали: "У вас не те чемоданы". Самолёт улетел без него. И такие истории — не редкость

Фото © РИА Новости/Руслан Кривобок

14 декабря. РБК сообщает, что "Победа" заставит платить за стаканчики

На стаканчики уходит 1 млн рублей в месяц. И лоукостер хотел сэкономить за счёт пассажиров. Вмешалась прокуратура, идею отклонили

Фото © РИА Новости/Максим Богодвид

28 октября. Платная регистрация в заграничных аэропортах

25 евро — порой половина цены билета. В "Победе" это назвали мотивацией регистрироваться он-лайн. Дело рассматривают в суде

Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Размер ручной клади. Лоукостер просил запретить проносить в салон ряд вещей

Лоукостер проиграл суд. И в новых нормах уменьшил ручную кладь до 36х30х4 см. Но оставил возможность лететь по своим старым нормам

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×