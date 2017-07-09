Практическая магия: хочешь хорошую погоду — собирай плешивых и бери нож

Практическая магия: хочешь хорошую погоду — собирай плешивых и бери нож

Коллаж: © L!FE Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович/Антон Денисов

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Предки верили, что особые ритуалы могут влиять на погоду. Древние методики прогоняли грозовые тучи или, наоборот, вызывали дождь. В подборке Лайфа способы для тех, кто не потерял надежду обрести солнечное лето, не уезжая из дома.

В давние времена люди знали, как общаться со стихиями, чтобы повернуть погоду в нужную для себя сторону. Некоторые из этих способов кандидат исторических наук Татьяна Голева собрала в статье "Метеорологическая магия у коми-пермяков. Окказиональные приёмы воздействия на погоду", которая была опубликована в "Вестнике пермского университета". В ней она рассказала о ритуалах, которые помнят жители Коми-Пермяцкого округа; частью из них они пользуются по сей день.

Заклички. Повернуться в сторону тучи и повторять: "Мать-солнце, выходи, выходи. Отец-туча, уходи, уходи"

Коми-пермяки считали, что с помощью приговоров действительно можно изменить погоду. Главное, почаще повторять заклинание, чтобы усилить магическую силу слов.

— Все кричали: и дети, и взрослые. Больше всего дети, им не нравится, когда сильно дождит, — говорит восьмидесятилетняя Евдокия Осипова, из села Пятигоры Косинского района Коми-Пермяцкого округа.

Люди. При затяжном дожде составить список 40 плешивых (лысых) людей и оставить его на дереве. Дождь перестанет

При этом в обычаях число плешивых людей, перечисление которых укрощает непогоду, разнится. По предположению автора, цифра 40 означает неопределённое множество. Главное, вспомнить побольше лысых знакомых.

— Если дождь идёт, то собирали плешивых. У некоторых мужиков плешь есть. Соберут сорок таких и вешают куда-то на дерево список, затем перестаёт дождь идти, — рассказывает Мария Гладикова, 90-летняя жительница деревни Отопково Кочевского района Коми-Пермяцкого округа.

В ненастный сезон не стоит выкидывать этот "плешивый" список. Он ещё может пригодиться. Например, когда вы собрались в путь, а на улице... ну вы поняли.

Дорога в непогоду. Вырезаем 40 зарубок на палке, отсчитывая 40 лысых людей. Ставим палку против ветра или вешаем её болтаться

Если верить ритуальной магии, то из дома можно сделать настоящий пункт управления погодой.

Продукты. Хлеб кладём на подоконник коркой в сторону тучи

— Булку хлеба надо горбушкой положить. Не отрезанным положить, а коркой, откуда туча идет, — наставляет девяностолетняя Нина Данченко из поселка Купрос-Волок Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа.

Острые металлические предметы. При появлении грозовой тучи направить в её сторону нож или любой острый предмет из металла

Железные предметы, по традиционным представлениям коми, имеют большую магическую силу. Втыкая топор или нож в землю или направляя острие в сторону непогоды, можно разрубить тучу пополам.

— Если град падает, топор, нож бросаешь навстречу: "Не прогневайся, Господь Бог, Илья Пророк, тихонькую росу". Ливень — тоже так. Крестишь окна, двери, всё, — объясняет Дарья Мизева, 1934 г. р., из села Коса Косинского района Коми-Пермяцкого округа.

Освящённые предметы. При грозе, урагане, граде применяют скорлупу от пасхальных яиц, ветки вербы. Их кидают на улицу

Спорт. Чтобы туча ушла, нужно сделать кувырок в её сторону

— Когда на покосах работать начала, говорили, нужно навстречу повернуться, чтобы туча не шла, надо кувыркнуться. Пусть, мол, по-хорошему дождь идёт, — вспоминает Анастасия Голева 1927 года рождения из села Ёгва Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.

Одежда. Туча надвигается. Снимаем вещи и надеваем их наизнанку

— Говорили, когда сильно гремит, одежду наоборот надень, перестанет греметь, — вспоминает Ольга Андрова, 89-летняя жительница деревни Бажово Кочевского района Коми-Пермяцкого округа.

И напоследок, если ничего из перечисленного не помогло, можно прибегнуть к привычным товарно-денежным отношениям. Возможно, магия денег подействует на непогоду.

Подкупаем погоду. Бросаем монетку через левое плечо. Номинал монеты равен числу солнечных дней

— А на солнечный день просто копейку бросить не жалко. Выйдешь, через левое плечо выбросишь на хорошую погоду, — говорит семидесятилетняя Екатерина Сергеевна Зубова, из деревни Пятина Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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