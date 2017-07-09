Практическая магия: хочешь хорошую погоду — собирай плешивых и бери нож

Предки верили, что особые ритуалы могут влиять на погоду. Древние методики прогоняли грозовые тучи или, наоборот, вызывали дождь. В подборке Лайфа способы для тех, кто не потерял надежду обрести солнечное лето, не уезжая из дома.

В давние времена люди знали, как общаться со стихиями, чтобы повернуть погоду в нужную для себя сторону. Некоторые из этих способов кандидат исторических наук Татьяна Голева собрала в статье "Метеорологическая магия у коми-пермяков. Окказиональные приёмы воздействия на погоду", которая была опубликована в "Вестнике пермского университета". В ней она рассказала о ритуалах, которые помнят жители Коми-Пермяцкого округа; частью из них они пользуются по сей день.

Заклички. Повернуться в сторону тучи и повторять: "Мать-солнце, выходи, выходи. Отец-туча, уходи, уходи" Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Коми-пермяки считали, что с помощью приговоров действительно можно изменить погоду. Главное, почаще повторять заклинание, чтобы усилить магическую силу слов.

— Все кричали: и дети, и взрослые. Больше всего дети, им не нравится, когда сильно дождит, — говорит восьмидесятилетняя Евдокия Осипова, из села Пятигоры Косинского района Коми-Пермяцкого округа.

Люди. При затяжном дожде составить список 40 плешивых (лысых) людей и оставить его на дереве. Дождь перестанет Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

При этом в обычаях число плешивых людей, перечисление которых укрощает непогоду, разнится. По предположению автора, цифра 40 означает неопределённое множество. Главное, вспомнить побольше лысых знакомых.

— Если дождь идёт, то собирали плешивых. У некоторых мужиков плешь есть. Соберут сорок таких и вешают куда-то на дерево список, затем перестаёт дождь идти, — рассказывает Мария Гладикова, 90-летняя жительница деревни Отопково Кочевского района Коми-Пермяцкого округа.

В ненастный сезон не стоит выкидывать этот "плешивый" список. Он ещё может пригодиться. Например, когда вы собрались в путь, а на улице... ну вы поняли.

Дорога в непогоду. Вырезаем 40 зарубок на палке, отсчитывая 40 лысых людей. Ставим палку против ветра или вешаем её болтаться Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Если верить ритуальной магии, то из дома можно сделать настоящий пункт управления погодой.

Продукты. Хлеб кладём на подоконник коркой в сторону тучи Фото: © РИА Новости/Игорь Бойко

— Булку хлеба надо горбушкой положить. Не отрезанным положить, а коркой, откуда туча идет, — наставляет девяностолетняя Нина Данченко из поселка Купрос-Волок Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа.

Острые металлические предметы. При появлении грозовой тучи направить в её сторону нож или любой острый предмет из металла Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Железные предметы, по традиционным представлениям коми, имеют большую магическую силу. Втыкая топор или нож в землю или направляя острие в сторону непогоды, можно разрубить тучу пополам.

— Если град падает, топор, нож бросаешь навстречу: "Не прогневайся, Господь Бог, Илья Пророк, тихонькую росу". Ливень — тоже так. Крестишь окна, двери, всё, — объясняет Дарья Мизева, 1934 г. р., из села Коса Косинского района Коми-Пермяцкого округа.

Освящённые предметы. При грозе, урагане, граде применяют скорлупу от пасхальных яиц, ветки вербы. Их кидают на улицу Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Спорт. Чтобы туча ушла, нужно сделать кувырок в её сторону Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

— Когда на покосах работать начала, говорили, нужно навстречу повернуться, чтобы туча не шла, надо кувыркнуться. Пусть, мол, по-хорошему дождь идёт, — вспоминает Анастасия Голева 1927 года рождения из села Ёгва Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.

Одежда. Туча надвигается. Снимаем вещи и надеваем их наизнанку Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

— Говорили, когда сильно гремит, одежду наоборот надень, перестанет греметь, — вспоминает Ольга Андрова, 89-летняя жительница деревни Бажово Кочевского района Коми-Пермяцкого округа.

И напоследок, если ничего из перечисленного не помогло, можно прибегнуть к привычным товарно-денежным отношениям. Возможно, магия денег подействует на непогоду.

Подкупаем погоду. Бросаем монетку через левое плечо. Номинал монеты равен числу солнечных дней Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

— А на солнечный день просто копейку бросить не жалко. Выйдешь, через левое плечо выбросишь на хорошую погоду, — говорит семидесятилетняя Екатерина Сергеевна Зубова, из деревни Пятина Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.