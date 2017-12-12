Скорая выехала на помощь к замёрзшему человеку, но на его месте оказалась статуя

Помощь призвали бдительные жители Уэст-Мидлендса, которые увидели сидящую на скамейке фигуру, покрытую снегом.

Прогуливаясь по парку Брэмптон в снежную погоду, прохожие обратили внимание на неподвижную фигуру на скамейке, которая была полностью запорошена снегом.

Жители Уэст-Мидлендса приняли фигуру за мёртвого замёрзшего человека, но побоялись проверять и вызвали скорую помощь. Медики тут же прибыли на место, но им потребовалось три секунды, чтобы "установить личность пострадавшего". Им оказалась каменная статуя девушки с письмом в руке.

Позвонившая женщина побоялась сама подходить проверять "человека", и после звонка мы сразу выехали на вызов. К счастью, это оказалась статуя, а не труп Кэти Тюдор, медик

Статуя "Леди в парке" находится в парке Брэмптон с ноября 2014 года — она была установлена на 100-летие начала Первой мировой войны. На ней изображена женщина, читающая весточку от вооружённых сил о том, что члены её семьи погибли в бою.