То дождь, то снег. Как метеозависимым пережить русскую зиму

Эксперты рассказали Лайфу, как предупредить головную боль и проблемы с давлением при перепадах погоды.

Людей, на которых перемены погоды никак не сказываются, не существует. По словам врачей, давление атмосферного воздуха влияет на артериальное давление всех людей, но в разной степени.

Не хватает кислорода

У жителей мегаполисов, которые привыкли к долгому сидению в офисах и в транспорте, метеозависимость может проявляться сильнее, потому что кислорода в их крови недостаточно. Во-первых, в городском воздухе его меньше. Во-вторых, городские жители мало двигаются, а именно движение повышает уровень кислорода в крови.

При перемене погоды мозг подаёт сигнал о том, что ему требуется больше кислорода. Если эластичность сосудов нарушена, они быстро сужаются, но медленно расширяются, что отрицательно сказывается на циркуляции крови, объяснил Лайфу доктор медицинских наук кардиолог Юрий Серебрянский.

Возраст мешает справиться с погодой

Влияние погоды начинает особенно остро ощущаться с возрастом, отмечает доктор медицинских наук Юрий Конев. Магнитные бури, перепады давления, снегопад, дождь и другие погодные проявления сказываются на состоянии людей. Как правило, недомогание начинается за один-два дня до изменения погодных условий.

— И в молодые годы у некоторых людей выявляется зависимость от погоды. Избыточная сосудистая реакция может быть в любом возрасте. Необходимо вовремя обследоваться, чтобы предупреждать возможные изменения своего состояния, — говорит профессор.

Никакого самолечения

— В идеале нужно жить круглый год у тёплого моря. Тогда не придётся мучиться из-за перемены климата. В других климатических зонах людям придётся столкнуться с проблемой перепадов погоды, — отмечает Юрий Конев.

Для грамотной борьбы с метеозависимостью кардиолог рекомендует обратиться к врачу. Специалист подберёт медикаменты, которые смогут решить проблему конкретного пациента: слабость сосудов — одни лекарства, астма — другие, аллергия — третьи. Профессор Конев обращает особое внимание на недопустимость самолечения в вопросах давления и сердечно-сосудистых заболеваний. По незнанию человек может навредить себе и довести свой организм до критического состояния.

Укрепляйте иммунитет

По мнению профессора Серебрянского, перепады температуры зачастую проверяют иммунитет человека. Поэтому люди со слабым иммунитетом чаще остальных подвержены недомоганиям.

— Если нет противопоказаний, можно пить настойку элеутерококка или женьшеня, есть свежие фрукты и овощи, чтобы укрепить общее состояние здоровья, — добавляет врач.

В период перепадов погоды возможны нарушения пульса и артериального давления, поэтому необходимо измерять эти показатели и в случае высоких или низких данных незамедлительно обращаться к врачу.

Крепкий чай и диван

— Если есть возможность, при недомогании нужно отпроситься с работы или хотя бы уйти пораньше. Если такой возможности нет, я советую выпить стакан крепкого сладкого чая. Он поможет восстановить энергию в организме, — говорит кардиолог Ольга Молчанова.

От кофе врач рекомендует отказаться, чтобы ещё больше не сужать сосуды. Необходимо прилечь и расслабиться хотя бы на 10–15 минут, чтобы ослабить напряжение стенок сосудов. Тогда дискомфорт, головная боль и чувство тревоги пройдут. Лучше лечь так, чтобы ноги были чуть выше тела — лежали на подушке или одеяле.

— В эти дни лучше оградить себя от физических и эмоциональных нагрузок. Проживите неблагоприятные дни в щадящем режиме — без алкоголя, тяжёлой пищи и табака, — говорит врач-кардиолог Мехман Мамедов.

Снежная зима — вовсе не повод отказываться от прогулок, добавляет врач, нужно только одеваться по погоде и запасаться хорошим настроением и оптимизмом.

Массаж и дыхание

В дни, когда всё тело напряжено, можно обратиться к услугам массажиста или спа-специалистов. Психолог Юлия Корабельникова отмечает, что метеозависимость зачастую носит психосоматический характер: плохая погода за окном угнетает, вызывает грусть, быструю утомляемость.

Можно прибегнуть к самомассажу: указательным, средним и безымянным пальцами сделать плавные круговые движения от затылка ко лбу. Это поможет избавиться от головной боли и шума в ушах.

Йоги рекомендуют в период слабости заниматься дыхательными упражнениями — пранаямой. Главное в этой практике — задержка дыхания.

— Самая эффективная пранаяма для начинающих — задержка вдоха и выдоха в соотношении 1:4:2, — говорит физиолог Ринад Минвалеев.

Он объясняет, что лучшим измерителем для данной техники является пульс человека. На 10 ударов пульса делаем вдох, на 40 ударов — задержка дыхания, на 20 ударов — выдох. Если не получается, можно изменить число ударов, главное — сохранять пропорцию 1:4:2.

— В йоге практически все технологии работают по принципу "семь бед — один ответ". Человек, выполняющий пранаяму, может как понизить своё давление, так и повысить, если этого требует организм, — отмечает эксперт.

В дни, когда погода нестабильна, важно сохранять внутренний баланс, не перегружаться и не злоупотреблять медикаментами. Здоровье необходимо сохранять вне зависимости от снега или оттепели, а погода всё равно скоро наладится.