Апокалипсис в Мексике. Город накрыло 2-метровым слоем льда после 30°C жары: фото

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Фото © Twitter/AJENews

Жители Гвадалахары наслаждались летней жарой, доходящей до 31°C. Но вдруг произошло нечто невероятное.

На один из самых густонаселённых мексиканских городов обрушился невиданной силы град

<p>Фото © Twitter/AJENews</p>

Он покрыл улицы огромным слоем льда, который в некоторых местах доходил до двух метров в высоту, пишет The Guardian

<p>Фото © Twitter/AJENews</p>

Стихия затронула по меньшей мере шесть районов, засыпав транспорт на дорогах и повредив около двухсот домов

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ali_4496" target="_blank">ali_4496</a></p>

Губернатор штата Энрике Альфаро назвал произошедшее невероятным. По его словам, местным жителям всерьёз пришлось задуматься об изменении климата

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/X0_TheHost" target="_blank">X0_TheHost</a></p>

Я никогда не видел подобного в Гвадалахаре. Мы задаёмся вопросом, реально ли изменение климата. Это не встречавшееся ранее природное явление. Невероятно!

Энрике Альфаро, губернатор штата

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/euronews" target="_blank">euronews</a></p>

И пока удивлённые дети пользуются возможностью поиграть в снежки, городские власти отправили на расчистку завалов даже военных

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/KoidelCoyote" target="_blank">KoidelCoyote</a></p>

О пострадавших пока не сообщалось, но у двух человек были замечены первые признаки переохлаждения

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/elliotwagland" target="_blank">elliotwagland</a></p>

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