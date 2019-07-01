Апокалипсис в Мексике. Город накрыло 2-метровым слоем льда после 30°C жары: фото

На один из самых густонаселённых мексиканских городов обрушился невиданной силы град
Он покрыл улицы огромным слоем льда, который в некоторых местах доходил до двух метров в высоту, пишет The Guardian
Стихия затронула по меньшей мере шесть районов, засыпав транспорт на дорогах и повредив около двухсот домов
Губернатор штата Энрике Альфаро назвал произошедшее невероятным. По его словам, местным жителям всерьёз пришлось задуматься об изменении климата
Я никогда не видел подобного в Гвадалахаре. Мы задаёмся вопросом, реально ли изменение климата. Это не встречавшееся ранее природное явление. Невероятно!
Энрике Альфаро, губернатор штата
И пока удивлённые дети пользуются возможностью поиграть в снежки, городские власти отправили на расчистку завалов даже военных
О пострадавших пока не сообщалось, но у двух человек были замечены первые признаки переохлаждения