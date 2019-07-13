Этот июль сломался. Почему самый жаркий месяц такой холодный

Если это глобальное потепление, то проявляет оно себя весьма своеобразно. Лайф расспросил синоптиков и климатологов.

Нам твердят, что в июле мы ходим в куртках из-за северного циклона. Одни синоптики говорят, он возник над Белым морем, другие — над Норвежским, третьи — над Гренландией. Да неважно, где именно, важно, как его сюда вообще занесло. В Гидрометцентре вздохнули и принялись в очередной раз терпеливо объяснять, что таковы особенности движения воздушных масс в земной атмосфере. Обычно потоки идут с запада на восток. Но в июле полярные районы прогреваются (конечно, по своим полярным меркам) и порой создают некий воздушный хаос: вместо того чтобы двигаться слева направо, облака несутся в обе стороны или сверху вниз, то есть с севера на юг. И такое бывает едва ли не каждое лето. Но ведь не каждое лето так холодно! Оказывается, как повезёт, а точнее — как тебя накроет этой воздушной волной.

Зависит от того, куда вы попадёте — на гребень волны или в её подошву, которую у нас принято называть её ложбиной. На гребне волны будет повышенный температурный фон, а в ложбине — пониженный Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России

Так что, дорогие москвичи, теперь ясно, куда мы попали. Но это ещё не всё. Дело в том, что мы застряли, потому что волна оказалась "стоячей". То есть обычно циклон довольно стремительно движется, но бывает, что словно замирает и стоит как вкопанный недели две-три. И сейчас как раз такой случай. Циклон, выйди вон!

Исследования теоретические уже давно показали, что при глобальном потеплении вероятность таких стационарных волн будет возрастать. Поэтому то, что сейчас происходит, укладывается в эффект глобального потепления Владимир Семёнов, замдиректора Института физики атмосферы

Кстати, как мы тут ни мёрзнем, а в масштабах планеты прошедший июнь оказался самым тёплым за всю историю наблюдений — в среднем получилось на одну десятую градуса больше, чем в 2016 году, когда синоптики зафиксировали прошлый рекорд. Казалось бы, немного, но, если сравнить данные о температурах разных лет, получается весьма очевидная картина:

Тем не менее для многих специалистов холодина за окном куда убедительнее "средней температуры по больнице". Особенно для тех, кто хорошо знает историю, причём не только то, что происходило, но и какая была при тогда погода. Это изучает специальная наука — палеоклиматология. И она хранит память о том, как в начале XIV века в Западной Европе случилось необыкновенно дождливое лето. За ним последовала суровая зима. И так несколько лет подряд. Как следствие — неурожаи и Великий голод 1315–1317 годов. Исторический факт, между прочим. Миллионы погибших. Это было началом периода, который назвали Малым ледниковым и который продлился пять столетий. За это время промерзала не только Темза, но и Чёрное море, Адриатическое, не говоря уже о Балтийском.

Из-за чего такая напасть? Во-первых, пеняют на замедление Гольфстрима. Как известно, это течение — наш глобальный терморегулятор: на север несёт воду потеплее, а к жарким странам, наоборот, доставляет уже успевшую по дороге остыть. Во-вторых, существуют многовековые циклы солнечной активности. То есть Солнце не только "пульсирует" с интервалами в 11 лет, как мы часто слышим из новостей о магнитных бурях, но и примерно раз в пару столетий "впадает в спячку". Лет на 70, а то и больше. Так вот, в XVII столетии светило в очередной раз "ушло в ждущий режим". Это вычислил английский астроном Эдвард Уолтер Маундер, поэтому это космическое событие назвали минимумом Маундера. По его данным, с 1645 года по примерно 1715-й на нашей звезде были отмечены какие-то жалкие полсотни пятен, хотя обычно за столько лет их бывает полсотни тысяч. А ведь пятна — это и есть те самые порталы, через которые из раскалённых недр вырываются адские магнитные вспышки, чтобы вызывать у нас головную боль и портить электронику. Так что, как ни странно, чем больше пятен — тем бодрее и веселее наше солнышко.

А теперь давайте покрутим новостные ленты. Вот, пожалуйста: буквально в марте 2019 года в Физическом институте имени Лебедева РАН сообщили, что активность Солнца внезапно упала аж почти в сто раз и стала настолько низкой, что излучение на коротких волнах приборы перестали улавливать. Далее: в прошлом, 2018 году писали, что Гольфстрим стал таким медлительным, каким его не видели полторы тысячи лет. И наконец, эпичные снимки зимы-2012 на Черноморском побережье.

Собственно, всё сходится! Или как?

Лично я, как и большинство специалистов, считаю, что солнечная активность на климат никакого влияния не оказывает. И нынешняя погода абсолютно точно — не предвестник какого-либо "малого ледникового периода Владимир Семёнов, замдиректора Института физики атмосферы

Ну, слава богу. А то мы уже растерялись: то ли шубы с унтами доставать, то ли кондиционер ставить.

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