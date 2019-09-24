Этого никто не ожидал, но в Россию пришла зима: фото и видео пользователей Сети

На календаре 24 сентября, но погода в очередной раз доказывает, что у неё свои законы. У жителей России во многих городах появилась возможность немного раньше окунуться в "зимнюю сказку". Фото и видео первого снега, снятого замёрзшими и возмущёнными очевидцами, расходятся по соцсетям. Ведь, похоже, вместе пережидать такую погоду чуть легче.

В Москве снег pic.twitter.com/QfPSiuhrLW — Бог Кузя (@hugochavezz11) September 24, 2019

Снег в Москве на Варшавке pic.twitter.com/1NKXdRDhQP — Григорий Мартынович (@77_gringo) September 24, 2019

В котором оказались Пермский край и Башкортостан, Казань, Челябинская область и ХМАО

Падает сентябрьский снег, тут же у земли он тает. Нет, это происходит не во сне, это происходит на Урале. Так уже не первый год балует погода с катаклизмом, за двадцать лет привык народ к непонятной у природы жизни. 24.09.2019 Из поста в группе "Подслушано Чёрмоз"

Ммм, красиво. Ммм, обожаю.

Надо было так сделать именно тогда, когда меня позвали в гости на другой конец города 👍🏻🥶

Привет из Башкирии 👋🏻#снег #snow pic.twitter.com/b6jC5faEGj — Ferr (@korolevaferr) September 24, 2019

Зима напомнила мегионцам о своём приближении. Сегодня на улице шёл первый снег, падая на деревья, которые ещё стоят в осеннем разноцветном убранстве Из поста в группе "Официальный Мегион"

Снегу, конечно, многие оказались не рады и к такому раннему его появлению совсем не готовы

Снег выпал не по расписанию. Правильно, он никому ничего не должен!) pic.twitter.com/qVcITMh2ch — Альберт (@albert_hamzin) September 24, 2019

КТО ПРИДУМАЛ СНЕГ В СЕНТЯБРЕ pic.twitter.com/xSRPDGnKYh — Анастасия (@clamor0143) September 24, 2019

Первый раз снег в сентябре. Шок Тимурик Милованкин

Но всегда найдутся те, кто знает, что у природы нет плохой погоды, и порадуется происходящему или скрасит всё шуткой

А у нас в сентябре много снега на дворе Эльмира Костылева-Кагирова

С первым снегом! Немиров Александр

Перед тем как ловить ртом снежинки, убедитесь,что все птицы улетели на юг... Всех с первым сентябрьским снегом! Ирина Александрова

А вы уже успели насладиться преждевременными снежными осадками?