Этого никто не ожидал, но в Россию пришла зима: фото и видео пользователей Сети

В Москве снег pic.twitter.com/QfPSiuhrLW— Бог Кузя (@hugochavezz11) September 24, 2019
Снег в Москве на Варшавке pic.twitter.com/1NKXdRDhQP— Григорий Мартынович (@77_gringo) September 24, 2019
В котором оказались Пермский край и Башкортостан, Казань, Челябинская область и ХМАО
Падает сентябрьский снег, тут же у земли он тает. Нет, это происходит не во сне, это происходит на Урале. Так уже не первый год балует погода с катаклизмом, за двадцать лет привык народ к непонятной у природы жизни. 24.09.2019
Из поста в группе "Подслушано Чёрмоз"
Ммм, красиво. Ммм, обожаю.— Ferr (@korolevaferr) September 24, 2019
Надо было так сделать именно тогда, когда меня позвали в гости на другой конец города 👍🏻🥶
Привет из Башкирии 👋🏻#снег #snow pic.twitter.com/b6jC5faEGj
Зима напомнила мегионцам о своём приближении. Сегодня на улице шёл первый снег, падая на деревья, которые ещё стоят в осеннем разноцветном убранстве
Из поста в группе "Официальный Мегион"
Снегу, конечно, многие оказались не рады и к такому раннему его появлению совсем не готовы
Снег выпал не по расписанию. Правильно, он никому ничего не должен!) pic.twitter.com/qVcITMh2ch— Альберт (@albert_hamzin) September 24, 2019
КТО ПРИДУМАЛ СНЕГ В СЕНТЯБРЕ pic.twitter.com/xSRPDGnKYh— Анастасия (@clamor0143) September 24, 2019
Первый раз снег в сентябре. Шок
Тимурик Милованкин
Но всегда найдутся те, кто знает, что у природы нет плохой погоды, и порадуется происходящему или скрасит всё шуткой
А у нас в сентябре много снега на дворе
Эльмира Костылева-Кагирова
С первым снегом!
Немиров Александр
Перед тем как ловить ртом снежинки, убедитесь,что все птицы улетели на юг... Всех с первым сентябрьским снегом!
Ирина Александрова
А вы уже успели насладиться преждевременными снежными осадками?