Этого никто не ожидал, но в Россию пришла зима: фото и видео пользователей Сети

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Фото © Twitter/hugochavezz11,VK / Елена Феоктистова

На календаре 24 сентября, но погода в очередной раз доказывает, что у неё свои законы. У жителей России во многих городах появилась возможность немного раньше окунуться в "зимнюю сказку". Фото и видео первого снега, снятого замёрзшими и возмущёнными очевидцами, расходятся по соцсетям. Ведь, похоже, вместе пережидать такую погоду чуть легче.

В котором оказались Пермский край и Башкортостан, Казань, Челябинская область и ХМАО

<p>Златоуст (Уреньга). Фото © VK / <a href="https://vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk" target="_blank"><strong>Трасса М5 Уфа — Челябинск</strong></a></p>

Падает сентябрьский снег, тут же у земли он тает. Нет, это происходит не во сне, это происходит на Урале. Так уже не первый год балует погода с катаклизмом, за двадцать лет привык народ к непонятной у природы жизни. 24.09.2019

Из поста в группе "Подслушано Чёрмоз"

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/public87364485" target="_blank"><strong>Подслушано Чёрмоз</strong></a></p>

Зима напомнила мегионцам о своём приближении. Сегодня на улице шёл первый снег, падая на деревья, которые ещё стоят в осеннем разноцветном убранстве

Из поста в группе "Официальный Мегион"

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ofmegion" target="_blank"><strong>Официальный Мегион</strong></a></p>

Снегу, конечно, многие оказались не рады и к такому раннему его появлению совсем не готовы

Первый раз снег в сентябре. Шок

Тимурик Милованкин

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id549195208" target="_blank"><strong>Тимурик Милованкин</strong></a></p>

Но всегда найдутся те, кто знает, что у природы нет плохой погоды, и порадуется происходящему или скрасит всё шуткой

А у нас в сентябре много снега на дворе

Эльмира Костылева-Кагирова

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id163621880" target="_blank"><strong>Эльмира Костылева-Кагирова</strong></a></p>

С первым снегом!

Немиров Александр

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mafiarep" target="_blank"><strong>Немиров Александр</strong></a></p>

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id176366167" target="_blank"><strong>Елена Феоктистова</strong></a></p>

Перед тем как ловить ртом снежинки, убедитесь,что все птицы улетели на юг... Всех с первым сентябрьским снегом!

Ирина Александрова

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id417234796" target="_blank"><strong>Ирина Александрова</strong></a></p>

А вы уже успели насладиться преждевременными снежными осадками?

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