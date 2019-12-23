Смех сквозь дождь, или Что думают россияне об этой "бабьей зиме": лучшие мемы

До Нового года остаются считаные дни, но насладиться ажурными узорами на стёклах, ветками деревьев в инее и просто пушистым снегом многие жители России попросту не смогли. "Европейская зима" стала поводом для шуток в соцсетях, где пользователи с юмором пытаются прогнать затянувшуюся тёплую погоду.

Жителей многих областей страны не может порадовать новогодняя атмосфера, однако они нашли как с этим справиться. Юзеры активно шутят над лёгким декабрьским дождиком, обращаясь к мультфильмам, поговоркам и другим народным праздникам.

Люди, которые на Масленицу "зиму" провожали! Вы её докуда, блин, проводили? Юмор Шрёдингера

Бабы в этом году были настолько хороши, что получили за это не только бабье лето, бабью осень, но и бабью зиму Юмор Шрёдингера

"Cнeгoвик зимoй 2019–2020"

Знатоки мемов активно примеряли известные паттерны на сложившуюся ситуацию. Так, не обошлось без набирающего обороты мема про героев шоу "Даёшь молодёжь" Данилу и Германа. И без "старичка" — "Ожидание vs реальность".

Как иностранцы представляют зиму в России: снег, сугробы, мороз. Зима в России в 2019-м Naokikkkun

Зима в России: вышла из чата e_l2018

Всё: глобального потепления не существует, это всё выдумки. Погода в Москве: deadflowersforu

О, май гад! Погода в Москве, ты что, крейзи? lymelovee

зима в москве pic.twitter.com/yYNS6qGS14 — магистр мемологии (@mi_frusciante) December 17, 2019

Зима в Центральной России. Ожидание — реальность fyEYJpdQJ92UKKw

Зима в Москве: — Может, на коньках покатаемся? — Давай! (Берут роликовые коньки) la_marygold

Зима в Москве!!!! Скоро Новый год!!!😂😂😂 pic.twitter.com/lWWNsDZHf2 — Nika (@Victoriya_1206) December 18, 2019

Но и в такой погоде можно увидеть плюсы. Всегда есть вариант лепить грязевиков и наслаждаться прогулками под дождём.

Зима в Москве выглядит просто замечательно onyabaepsae

Миниатюра: зима в Москве abbyaird

Однако для тех, кто всё же ждёт чуда в новогоднюю ночь — синоптики отмечают, что оно будет. С 31 декабря на первое января ожидается небольшой минус со снегом.