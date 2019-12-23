Смех сквозь дождь, или Что думают россияне об этой "бабьей зиме": лучшие мемы

Жителей многих областей страны не может порадовать новогодняя атмосфера, однако они нашли как с этим справиться. Юзеры активно шутят над лёгким декабрьским дождиком, обращаясь к мультфильмам, поговоркам и другим народным праздникам.
Люди, которые на Масленицу "зиму" провожали! Вы её докуда, блин, проводили?
Бабы в этом году были настолько хороши, что получили за это не только бабье лето, бабью осень, но и бабью зиму
"Cнeгoвик зимoй 2019–2020"
Знатоки мемов активно примеряли известные паттерны на сложившуюся ситуацию. Так, не обошлось без набирающего обороты мема про героев шоу "Даёшь молодёжь" Данилу и Германа. И без "старичка" — "Ожидание vs реальность".
Как иностранцы представляют зиму в России: снег, сугробы, мороз. Зима в России в 2019-м
Naokikkkun
Погода в декабрьской Москве. #coub https://t.co/HRQ3s2mf8w pic.twitter.com/T7m6D9OQYP— Свободу Пандоре! (@a_zaxar) December 23, 2019
Зима в России: вышла из чата
e_l2018
Всё: глобального потепления не существует, это всё выдумки. Погода в Москве:
deadflowersforu
О, май гад! Погода в Москве, ты что, крейзи?
lymelovee
зима в москве pic.twitter.com/yYNS6qGS14— магистр мемологии (@mi_frusciante) December 17, 2019
Зима в Центральной России. Ожидание — реальность
fyEYJpdQJ92UKKw
Зима в Москве: — Может, на коньках покатаемся? — Давай! (Берут роликовые коньки)
la_marygold
Зима в Москве!!!! Скоро Новый год!!!😂😂😂 pic.twitter.com/lWWNsDZHf2— Nika (@Victoriya_1206) December 18, 2019
Но и в такой погоде можно увидеть плюсы. Всегда есть вариант лепить грязевиков и наслаждаться прогулками под дождём.
Зима в Москве выглядит просто замечательно
onyabaepsae
Миниатюра: зима в Москве
Однако для тех, кто всё же ждёт чуда в новогоднюю ночь — синоптики отмечают, что оно будет. С 31 декабря на первое января ожидается небольшой минус со снегом.