Смех сквозь дождь, или Что думают россияне об этой "бабьей зиме": лучшие мемы

571

Фото © Twitter / WildWildMoscow, VK / Дзен

До Нового года остаются считаные дни, но насладиться ажурными узорами на стёклах, ветками деревьев в инее и просто пушистым снегом многие жители России попросту не смогли. "Европейская зима" стала поводом для шуток в соцсетях, где пользователи с юмором пытаются прогнать затянувшуюся тёплую погоду.

Жителей многих областей страны не может порадовать новогодняя атмосфера, однако они нашли как с этим справиться. Юзеры активно шутят над лёгким декабрьским дождиком, обращаясь к мультфильмам, поговоркам и другим народным праздникам.

Люди, которые на Масленицу "зиму" провожали! Вы её докуда, блин, проводили?

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/dzenpub" target="_blank"><strong>Дзен</strong></a></p>

Бабы в этом году были настолько хороши, что получили за это не только бабье лето, бабью осень, но и бабью зиму

"Cнeгoвик зимoй 2019–2020"

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/dzenpub" target="_blank"><strong>Дзен</strong></a></p>

Знатоки мемов активно примеряли известные паттерны на сложившуюся ситуацию. Так, не обошлось без набирающего обороты мема про героев шоу "Даёшь молодёжь" Данилу и Германа. И без "старичка" — "Ожидание vs реальность".

Как иностранцы представляют зиму в России: снег, сугробы, мороз. Зима в России в 2019-м

Naokikkkun

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Naokikkkun/status/1207344643589001218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1207344643589001218&ref_url=https%3A%2F%2Flife.ru%2Ft%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2F1263056%2F111" target="_blank">Naokikkkun</a></p>

Зима в России: вышла из чата

e_l2018

<p>Фото © Twitter/K<a href="https://twitter.com/KetTaur" target="_blank">etTaur</a></p>

Всё: глобального потепления не существует, это всё выдумки. Погода в Москве:

deadflowersforu

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/deadflowersforu" target="_blank">deadflowersforu</a></p>

О, май гад! Погода в Москве, ты что, крейзи?

lymelovee

Зима в Центральной России. Ожидание — реальность

fyEYJpdQJ92UKKw

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/fyEYJpdQJ92UKKw" target="_blank">fyEYJpdQJ92UKKw</a></p>

Зима в Москве: — Может, на коньках покатаемся? — Давай! (Берут роликовые коньки)

la_marygold

Но и в такой погоде можно увидеть плюсы. Всегда есть вариант лепить грязевиков и наслаждаться прогулками под дождём.

Зима в Москве выглядит просто замечательно

onyabaepsae

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/onyabaepsae" target="_blank">onyabaepsae</a></p>

Миниатюра: зима в Москве

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/abbyaird" target="_blank">abbyaird</a></p>

Однако для тех, кто всё же ждёт чуда в новогоднюю ночь — синоптики отмечают, что оно будет. С 31 декабря на первое января ожидается небольшой минус со снегом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×