Пограничница случайно попала в кадр, и теперь о её красоте говорит весь Twitter

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Фото © Twitter / United States Trends

Не все любят новости про политику, но иногда перемотать невозможно и приходится смотреть дальше в ожидании чего-то интересного. Но в этот раз телезрителям сказочно повезло, ведь им точно было чем полюбоваться.

Киара Сервантес из Техаса, США, работающая в пограничной службе США, просто выполняла порученное ей задание — во время визита охранять Майка Пенса от толпы. Девушка подошла к вопросу со всем тщанием и наутро проснулась знаменитой, ведь зрители весь репортаж не сводили с неё глаз, пишет The New York Post.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Trends4USA" target="_blank"><strong>United States Trends</strong></a></p>

Пользователи "Твиттера" тут же прозвали девушку горячей штучкой и дали ей свой хештег #IceBae. Парни со всего мира принялись упражняться в остроумии, пытаясь привлечь внимание Киары.

Чёрт возьми, мне кажется, у меня внезапно появилась проблема с регистрацией...

Пользователь "Твиттера"

А если я захочу пересечь вашу южную границу, вы меня отведёте на досмотр?

Пользователь "Твиттера"

<p>Коллаж © Twitter / <a href="https://twitter.com/kiarace24" target="_blank"><strong><ins>Kiara C</ins></strong></a></p>

Девушка в ответ записала видео, в котором подтвердила, что она тот самый офицер из репортажа и что она работает на границе. Позже она добавила, что не знакома с правилами соцсетей и просто любит свою работу и страну.

Ого! Я поражена таким тёплым откликом и вашей поддержкой! В данный момент на работе немного неспокойно, но я буду защищать свою страну! И любить своих подписчиков!

Киара Сервантес

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