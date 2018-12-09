Хотел подарить жене ботинки, а подарил вибратор. Во всём виноват eBay

Бывшая хозяйка тимберлендов спрятала в одном из ботинок свой вибратор и забыла достать его, когда отправляла товар покупателю.

Решив продать свои зелёные тимберленды на eBay, 22-летняя Келли Грин вряд ли предполагала, каким конфузом это для неё обернётся. В одном из ботинок мать двоих детей припрятала свою секс-игрушку, о которой благополучно забыла по прошествии времени. Пикантности ситуации придал тот факт, что мужчина, купивший обувь, преподнёс её в подарок своей жене на годовщину свадьбы.

"Вы случайно ничего не теряли? Мы нашли в ваших ботинках 15-сантиметровый вибратор", — говорилось в сообщении, которое Келли получила от супруги покупателя вскоре после доставки товара. "Я чуть не провалилась сквозь землю от стыда, когда поняла свою ошибку", — призналась бывшая хозяйка обуви.

Мне написала его жена. Она могла подумать, что я специально положила в ботинок вибратор, чтобы подшутить над их годовщиной. Я не сразу нашла в себе силы объясниться перед ней. Теперь жду ответную посылку Келли Грин

Первым человеком, которому Келли рассказала о случившемся, стала её подруга Кайли. За несколько дней до продажи она примеряла ботинки и тоже обнаружила в них вибратор. Девушки посмеялись и сложили обувь обратно в коробку. "Как я могла забыть его там?" — сокрушается Келли.

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