Брошенный 50 лет назад всё-таки открыл подарок от разбившей ему сердце

Адриан Пирс из Канады встретился с девушкой, разбившей ему сердце, спустя 47 лет и наконец узнал, что находится в заветной коробке, пишет huffingtonpost.ca.

Когда Адриан учился в старших классах, он был влюблён в девушку по имени Вики Аллен. Именно она подарила ему подарок незадолго до Рождества 1971 года. И бросила его тогда же. Парень был очень расстроен и обижен. Поэтому решил этот подарок никогда не открывать. Но всё же отнес его домой и положил под ёлку.

Я был расстроен и зол и переживал все те эмоции, которые бывают при расставании. Я сказал своей семье, что никогда не открою этот подарок Адриан Пирс

С тех пор каждый год Адриан совершал один и тот же ритуал. Доставал презент в Рождество и клал вместе с остальными подарками. Даже когда женился и завёл детей. Однажды супруга воспротивилась и убрала коробку. Но неисправимый романтик всё равно доставал её и тайно любовался.

Сначала я сохранил его, потому что, наверное, надеялся, что мы снова будем вместе и откроем его вдвоём. Но за 47 лет уже вошло в привычку глядеть на него и не открывать Адриан Пирс

Всё изменилось в прошлом году, когда об истории впервые рассказали в СМИ. Общий друг Вики и Адриана отослал женщине ссылку на статью. И после этого Пирс с женой поехал на встречу со своей первой любовью, которая была изрядно удивлена. Но им всем удалось подружиться.

Я была удивлена и шокирована, когда впервые услышала об этом. Меня поразило, что кто-то может хранить обиду так долго, помнить меня столько лет и всё это время справляться с искушением Вики Аллен

Они вместе открыли подарок на благотворительном вечере. Внутри оказалась книга с символичным названием: "Любовь — это: новые способы определить это неизбежное чувство" с иллюстрациями и цитатами. По словам Вики, она уже и сама не помнила, что внутри. Женщина также рассказала, почему бросила возлюбленного. Покупая ему подарок в торговом центре, она встретила другого мальчика. Тот её поцеловал, и Вики поцеловала его в ответ. Она подумала, что Пирс всё равно узнает о "предательстве", и решила с ним расстаться.