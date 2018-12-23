Девочка 14 лет будет получать подарки от "Санты", которого уже нет в живых...

Оуэн Уильямс и его жена переехали в Уэльс три года назад и подружились со стареньким Кеном Уотсоном, живущим по соседству. Спустя год у них родилась дочка Кэди, и пенсионер просто не чаял в ней души. А потом оставил ей трогательный подарок.

Оуэн рассказал в "Твиттере" добрую историю. Он написал, что его 87-летний сосед, с которым они были очень дружны, недавно скончался. Но перед смертью сделал то, что растрогало семью Уильямс до глубины души, пишет BBC. Старичок купил их двухлетней дочке рождественские подарки на ближайшие 14 лет, чтобы она могла получать их каждый год, пока ей не исполнится 16.

Недавно умер наш пожилой сосед. Несколько минут назад к нам пришла его дочь, держа в руках большой полиэтиленовый мешок. В нём лежали рождественские подарки, которые он купил нашей дочке <...> Оуэн Уильямс

Мужчина сначала решил, что дочь соседа просто хотела попросить его выбросить мусор, пока не заглянул в пакет. По его словам, когда он показал подарки жене, они вместе расплакались.

Оуэн решил рассказать о милом поступке дедушки в соцсетях. И за два дня история получила около 36 тысяч лайков и сотни добрых комментариев. Также мужчина устроил опрос. Он интересовался, стоит ли им открыть подарки, чтобы каждый год дарить дочке наиболее подходящий для её возраста. Или же не смотреть и выбирать наугад. И пользователи выбрали последний вариант. Правда, один подарок Оуэн всё же открыл — там оказалась книга.

Это прекрасно! Он был замечательным человеком rachelgwenllian

Эта волшебная история станет для вашей дочки частью Рождества sianharries